Hård landing for vinterbadere. Men det er - endnu - ikke på grund af isen

THISTED:Vinterbaderne bør for tiden afholde sig fra at springe ud fra badebroen ved Thisted Søbad.

Det er nu ikke fordi, Thisted Bredning er frosset til - det er den kun i en smal bræmme helt inde langs kysten.

Men vandstanden er lige nu så ekstrem lav, at badebroen ved Thisted Søbad har fået sine bropiller helt på det tørre.

Det afholder dog ikke byens vinterbaderne fra at tage en dukkert, fortæller vinterbadeklubbens formand, Eva Sjælland, der selv var en tur i vandet både lørdag og søndag.

Hun kan i øvrigt oplyse, at vandet, sammenlignet med lufttemperaturen, er helt lunt for tiden.

- Men jeg glæder mig til at skulle bruge isøkse for at kunne hoppe i, fortæller hun.

Corona-restriktionerne forhindrer, at vinterbaderne for tiden mødes i større antal for at dyrke deres sport. Men tilsyneladende er det en idræt i fremgang under pandemien. I hvert fald har klubben i Thisted haft en tilgang på 70 i løbet af 2020 og tæller nu 176 medlemmer, oplyser Eva Sjælland.