Hård start i Jyllandsserien: Thisted FC blev presset på fysikken

VEJGAARD:Fredag aften spillede Thisted FC første kamp i Jyllandsserien 2 i den nye sæson. Det gjorde de på udebane mod Vejgaard B i en kamp, som ikke forløb, som thyboerne havde håbet. Thisted FC viste i perioder fine takter, men måtte se sig slået 1-4.

- Deres spillere er noget større og tungere end vores, så vi var udfordret på fysikken, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Thisted FC fik ellers en perfekt start på kampen. Der var kun spillet et minut, før Mathias Hansen blev spillet fri i dybden, og han kunne sikkert lægge bolden i mål til 1-0.

Føring hold dog kun syv minutter. Vejgaard B fik et hjørnespark, og her udnyttede hjemmeholdet, at de var fysisk stærkere og udlignede til 1-1.

Efter udligningen fik Thisted FC styr på spillet igen og havde flere gode muligheder for at bringe sig foran. Men efter 39 minutter scorede hjemmeholdet igen efter en standardsituation. Denne gang var det et langt indkast, som blev headet videre inde i feltet.

Kort før pausen blev det også 3-1. Vejgaard B fik et frispark på kanten af feltet, hvorfra den blev slået ind i feltet og headet i mål.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle ændre lidt. De ville gerne presse os højt, så vi skulle spille bolden ned bag dem. Det synes jeg faktisk vi lykkedes rigtig godt med i starten af anden halvleg, og vi burde også have scoret, siger Thorbjørn Larsen.

Thisted FC var bedst efter pausen og spillede sig frem til flere fine chancer. Men den sidste skarphed manglede, og bolden kom ikke i hjemmeholdets mål.

Til gengæld slog Vejgaard B kontra efter 73 minutter og lukkede kampen ved at score til 4-1.

Den scoring punkterede Thisted FC, som dermed taber efterårssæsonens første kamp.

- Vi har en meget ung trup med en gennemsnitsalder på 19 år, så vi havde svært ved at stå imod deres store erfarne spillere på standardsituationer, siger Thorbjørn Larsen og fortsætter:

- Vi var bedst i spillet på banen, så hvis vi ikke havde givet dem de standardsituationer i første halvleg, så tror jeg også, vi havde fået point.