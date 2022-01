Hård start på 2022: Bedsteds herrer taber i tre sæt

HØJBJERG:Lørdag eftermiddag blev sæsonen i 1. Division skudt i gang igen for Bedsted KFUM i årets første kamp. Her var thyboerne på en svær opgave, da de ude mødte topholdet IF Lyseng. Og der var ikke meget, som Bedsted KFUM kunne stille op, og de måtte tage hjem igen med et nederlag på 0-3.

- Vi mødte et hold i dag, der på dagen og i sæsonen generelt er bedre end os. Vi kunne godt have spillet bedre i dag, men ikke nok til at få en sejr, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Bedsted KFUM fik ellers en god start og var foran 4-0 i første sæt. Men herefter tog hjemmeholdet fat og fik en føring på 11-5.

Bedsted KFUM gjorde, hvad de kunne, men de var ikke i nærheden af at lukke hullet. Derfor tabte de første sæt 12-25.

- Vi manglede vores stjerne Peter Hansen i dag, og det er klart, at hvis han var med, havde vi gjort det bedre, men jeg tvivler på, at det havde været nok til at vinde, siger Flemming West.

Andet sæt forløb meget som første sæt. Gæsterne fra Bedsted KFUM var godt med til stillingen 7-5, men herefter vandt hjemmeholdet fra IF Lyseng de efterfølgende seks bolde.

Igen havde thyboerne ikke løsningerne til at lukke hullet og tabte sættet 16-25.

- Vi haltede generelt meget efter i dag og havde svært ved at score point, men de gjorde det også godt. De er høje og blokerer virkelig godt, siger Flemming West.

Der var pres på Bedsted KFUM, der var tvunget til at vinde tredje sæt, hvis de ville have point med fra kampen. Og gæsterne hang på langt hen i sættet og var kun bagud med to ved stillingen 16-14. Men Bedsted KFUM manglede den sidste kvalitet og tabte sættet 18-25.

- Vi indså hurtigt, at vi ikke fik point med hjem i dag. Men det positive, vi tager med, er, at vi fik skiftet en del ud og prøvet nogle ting, som vi ellers ikke har haft mulighed for, siger Flemming West.

Dermed måtte Bedsted KFUM tage hjem med et nederlag på 0-3.

- Det er en kamp, vi skal glemme hurtigst muligt, og så skal vi se frem mod næste weekend. Rækken har udviklet sig sådan, at Lyseng, Randers og Aalborg er et niveau over os andre, og så skal vi kæmpe for at forblive midt i tabellen, siger Flemming West.

Bedsted KFUM ligger nummer fem i 1. Division med 12 point efter 11 kampe. Næste gang Bedsted KFUM’s herrer skal i aktion er på lørdag, hvor thyboerne drager til Aarhus for at møde ASV Aarhus.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division

IF Lyseng

Bedsted KFUM

Resultat: 3-0

Sætscore: 25-12, 25-16 og 25-18