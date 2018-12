57-årig død efter bilsammenstød i Thisted

THISTED: En 57-årig mand er død efter en trafikulykke i Thisted torsdag eftermiddag.

Politiet fik melding om trafikulykken kl. 15.20. To biler var stødt sammen ved vejkrydset Vegendalvej-Johnsens Alle nær Tican-slagteriet i Thisted.

Føreren af den ene bil, en 57-årig mand, blev bragt til sygehuset i Thisted, men hans liv stod ikke til at redde. Kort efter kl. 17 oplyste politiet, at den 57-årige er død. De pårørende er underrettet.

Politiet formoder, at trafikulykken skyldes, at en af bilisterne fik et ildebefindende