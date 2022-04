Hæder til forskerglade elever, lærere - og deres skole

THISTED/KØBENHAVN: "Limonen fra appelsinskaller som erstatning for råolie". Og "Chilliens hemmmeligheder".

Det er overskrifterne på to projekter, som blev præmieret med henholdsvis en 3.- og en 4.-præmie, da der tirsdag var finale i årets Unge Forsker-konkurrence i København.

Det er Samuel Neil Baird og Ida Thøgersen, som har forsket i appelsinskaller som et muligt bidrag til at løse klimakrisen, mens Kirsten Jensen og Anna Sofie Kloster Nørgaard står bag chilli-projektret.

De fire går alle i 2.x på Thisted Gymnasium. De to projekter blev præmieret med henholdsvis 8000 og 5000 kr. Samuel og Ida vandt desuden er særpris bestående af billetter til Roskilde Festival.

Men også syv andre elever fra den samme naturvidenskabelige klasse har arbejdet med forskerprojekter, der alle nåede finalen. For modsat på mange andre skoler har man i Thisted valgt at lade forskerprojekterne indgå som en del af undervisningen, fortæller Lisbeth Gregersen, kemi- og fysiklærer, som sammen med matematik- og fysiklærer Betina Nyborg Lind har stået for projektet.

- Vi bor i et område, hvor det i forhold til offentlig transport er næsten umuligt for eleverne at blive på skolen efter almindelig skoletid. Derfor har vi puttet det ind som en del af undervisningen, siger hun.

Alligevel har eleverne brugt mange timer af deres fritid på projekterne. Det samme har deres lærere - og blandt alle de gymnasielærere i hele landet, som har arbejdet med Unge forsker-projektet, blev Lisbeth Gregersen og Betina Nyborg Lind udnævnt til "årets undervisere". Ud over hæderen fulgte en pris på 10.000 kr.

Men også til Thisted Gymnasium var der hæder og penge. Skolen modtog Forskerskoleprisen på 100.000 kr. fra Hempel og DTU.

Det er kun tre år siden, gymnasiet sidst fik den samme pris, og derfor kom det bag på rektor Søren Christensen, at man igen kunne komme i betragtning.

- Jeg er helt overvældet, og var slet ikke forberedt på, at vi skulle modtage prisen, lød det fra Søren Christensen umiddelbart efter prisoverrækkelsen tirsdag eftermiddag.

Han ser prisen som blandt andet en anerkendelse af den praksisnære måde at arbejde med naturvidenskaben på. Og som det var tilfældet i 2019, skal de 100.000 kr. formentlig bruges til anskaffelse af mere af det ret dyre apparatur, som er nødvendigt i naturvidenskabelig undervisning på højt niveau. Og måske til efteruddannelse af lærerne.

I alt har 1053 projekter deltaget i Unge Forsker-konkurrencerne, delt i en afdeling for gymnasieelever og en for yngre årgange.

Men til både finalen og semifinalen var Thisted Gymnasium faktisk ene om at repræsentere Nordjylland - på trods af, at et af semifinalestævnerne blev afviklet på Aalborghus Gymnasium. Her blev der til gengæld hentet deltagere fra andre dele af landet.