Hæder til nytænkende virksomhed: Nordthy vinder initiativpris

ØSTERILD:Dansk Industri Thy/Mors har fundet vinderen af sin årlige initiativpris, meddeler DI Thy-Mors i en pressemeddelelse.

Mandag eftermiddag blev prisen overrakt til Nordthy A/S, der er blevet et kendt brand, som man ser i alle danske supermarkeder.

Men det har været en lang proces, hvor virksomheden flere gange har været nødt til at ændre retning og finde nye forretningsveje.

Det hele startede i 1966, da Børge Lukassen købte sin første kagebil, som leverede kager og tvebakker til lokale købmandsforretninger. Det gik godt, og salget steg op gennem 70’erne og 80’erne. I starten af 90’erne var der hele 20 kagebiler på landevejene. Børges to sønner, Søren og Lars Lukassen, blev også en del af forretningen.

Til at starte med var der over 100 kagegrossister i Danmark, som kørte i faste ruter ud til forretningerne. Detailhandlen kom dog under kraftig forandring og op gennem 90’erne blev mindre forretninger til store supermarkedskæder, som selv kunne forsyne butikkerne. Kagegrossister blev overflødige, og i dag er der stort set kun Nordthy A/S tilbage.

- Vi var nødt til at tænke nyt, hvis vi skulle overleve. Vi havde stadig nogle gode aftaler med et par store supermarkedskæder, men vi var alt for sårbare. Til sidst tog vi springet og solgte de sidste kagebiler. I stedet satsede vi på at bygge vores eget brand op, som i dag sælges og distribueres til store kæder i ind- og udland, siger Lars Lukassen, som i dag er adm. direktør i Nordthy A/S.

Nordthy-logoet kom på produkterne i 2013, og siden er det gået rigtig stærkt. Medarbejderstaben er mere end fordoblet, og omsætningen er i den seneste periode steget med 35 pct. om året. Ifølge Lars Lukassen skyldes det en særdeles god relation til kunder og leverandører.

- Vores styrke er, at vi produktudvikler og nytænker sammen med kunder og leverandører, så vi kan sammensætte præcis det, som der er brug for i markedet, siger Lars Lukassen.

DI Thy/Mors har lagt særlig vægt på virksomhedens agilitet. Både historisk, men også i de senere år, hvor det er lykkedes at skabe en robusthed i virksomheden overfor en verden i fortsat forandring.

- Tæppet er jo blevet revet væk under virksomheden flere gange gennem årene, og alligevel står de stærkere end nogensinde. Aktuelt kan vi se, at selvom Nordthy på nogle områder har været ramt af corona-nedlukningen, så har de i dag så mange håndtag at hive i, at de kan navigere sikkert gennem krisen, siger Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors.

Hvert år uddeler DI’s 18 regionalforeninger en initiativpris til en af områdets små eller mellemstore virksomheder. Prismodtagerne er virksomheder, der kan fremhæves for gode vækstinitiativer og fremstår som inspirerende rollemodeller for andre virksomheder. De 18 vindere dyster om at vinde den landsdækkende Initiativpris, der uddeles på DI’s årlige SMV-dag i januar 2021.