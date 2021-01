Hærværk mod bistader - alle bierne døde

HURUP:- Det er da en mærkelig form for humor, for at sige det mildt.

Det siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted om et tilfælde af hærværk i Hurup, der har kostet et ukendt antal bier livet.

Hærværket skete i Søndergade, hvor den ukendte gerningsmand har været i aktion mellem tirsdag og torsdag i denne uge.

Fem bistader blev sparket i stykker og tavlerne fjernet fra dem, hvorefter bierne er døde.