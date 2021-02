Hærværk mod bistader var formentlig drengestreger

HURUP:Politiet mener at have opklaret det tilfælde af hærværk, som i sidste uge kostede livet for et stort antal bier i fem bistader i Søndergade i Hurup.

I så fald er der tale om drengestreger. For det er fire drenge på 10 og 11 år, der menes af have sparket bistaderne i stykker og fjernet bitavlerne - hvorefter bierne omkom.

- Der er en stor chance for, at vi har fundet ud af det. Men nu skal have snakket med de fire drenge, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.