Hærværk og hundelort plager idrætsklub: Nu overvejer de drastisk tiltag

SUNDBY THY: Når hundeejere lufter hunden på Sundby Thy Idrætsklubs baner i Sundby efterlades der jævnligt hundelorte på græsset. Og når hundene skider på græsset, er hundelufterne indirekte med til at skide på det frivillige arbejde, der udføres af klubbens medlemmer for at holde baner og anlæg i bedst mulig stand.

Efter nye fund af hundefterladenskaber på stadion, fik Torben Nikolajsen, formand for Sundby Thy Idrætsklub mildt sagt nok. For trods gentagne forsøg på som det mindste at få hundelufterne til at fjerne hundenes efterladenskaber, så sker det ikke.

- Jeg vil ikke brokke mig over hundeluftere på stadion, men jeg er godt og grundigt træt af, at de ikke rydder op efter sig. En hundebæ på en fodboldbane - det spiller bare ikke, siger Torben Nikolajsen.

Det er ikke bare hundelufternes adfærd, der har fået ham op i det røde felt. Hen over vinteren er der smadret vinduer og slået hul i beklædningen på det pølseskur, der står på banen, og senest er der malet grafitti på spillerboksene ved fodboldbanerne.

"Det næste træk fra klubben bliver, at der sættes kameraer op. Håber ikke det bliver nødvendigt", lød det fra formanden i et opslag på Facebook, hvor han i klare og utvetydige vendinger lader sine frustrationer frit løb over den manglende respekt for de frivillige kræfter, der prøver at holde sportsanlægget i toptrim.

- Kameraerne er nok ment mere som en trussel end som en reel mulighed. Det er jo også et spørgsmål om økonomi, siger Torben Nikolajsen, som overvejer, hvilke andre muligheder der er for at undgå fremtidige tilfælde af hærværk og mere hundelort på stadion.

- Vi ved ikke, hvornår det sker - og hvem der laver tingene. Desværre er det nok lokale, men det er manglende respekt for det frivillige arbejde, vi får udført, når vi har 20-25 mennesker samlet til arbejdsdag, og for det arbejde, en gruppe frivillige dagligt udfører for at holde tingene ved lige. Det er deres indsats, nogen lader deres hund skide på, siger Torben Nikolajsen.

Sundby Thy Idrætsklub har omkring 200 medlemmer, og formanden håber, at han med endnu et opråb ikke igen taler for døve øren, men at der bliver lyttet. Både af hundeluftere og af de, der bare skal ødelægge tingene for andre.