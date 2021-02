Hærværksfolk ødelagde salgsbod men var ligeglade med honningen

TVORUP:Hærværksfolkene var tilsyneladende helt ligeglade med de søde sager, som var til salg. Men der blev gået grundigt til værks, da de natten til fredag ødelagde en salgsbod med honning på Kanalvej i Tvorup vest for Thisted.

- Indefra og ud har de ødelagt frontpladen på boden for at få skiltet af. Og så ligner det, at de har sparket ned i den og ødelagt bundpladen, og har væltet låget bagover, så det er knækket, fortæller Karina Smed Pedersen, der opdagede hærværket tidligt fredag morgen.

Hun er ikke selv biavler. Men hendes fætter, Troels Kristoffersen fra Østerild, har et par bistader stående på ejendommen i Tvorup, hvor Karina Smed Pedersen bor sammen med sin familie. Og de har altså haft salgsboden med honning stående ude ved vejen.

Troels Kristoffersen havde selv lavet boden, der var formet som et bistade.

- Det er noget svineri, siger Karina Smed Pedersen - som ikke har nogen mistanke om, hvem der kan stå bag hærværket.

Der var ingen penge i boden, kun et antal honningglas, som alle blev efterladt - nogle af dem slået i stykker. Heller ikke skiltet havde interesse - efter at det var blevet flået af.

- Det må være nogle, der ligger og keder sig, konstaterer hun.

Muligvis har gerningsmændene været i aktion flere steder samme nat. I hvert fald blev Karina Smed Pedersen - efter at hun havde lavet et Facebook-opslag om hærværket - kontaktet af en kvinde fra Vang, fire kilometer mod nord. Hendes postkasse var blevet sprængt af et kanonslag omkring klokken 03 fredag morgen.