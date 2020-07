HALLOOO...: Telenor er lukket

THISTED:Telenor har lukket sin butik på Havnetorv 1 i Thisted. Tirsdag var sidste dag.

Ændret købsadfærd hos kunderne får Telenor til at investere i nye butikskoncepter, så Telenor er tilgængelig de steder, hvor kunderne er, lyder begrundelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at Telenor kommer til at lukke 13 af sine butikker. Udover butikken i Thisted lukker Telenor også butikker på Fyn og Sjælland samt i Aarhus, Holstebro, Vejle, Haderslev og Sønderborg.

Vil være hvor kunderne er

- Vi ser, at kunderne i stigende grad rykker mod vores digitale kanaler, og over mod vores salgskanaler i storcentre og multistores. Under corona er vi blevet yderligere bekræftet i behovet for at ændre vores vareudbud, og vi kan se, at flere danskere fastholder de ændrede adfærdsmønster og søger online. Derfor har vi valgt at investere i nye salgskanaler, digitale platforme og nye beliggenheder. På samme tid lukker vi 13 af vores butikker, skriver Tor-Arne Fosser, markedsdirektør for privat i Telenor, i en pressemeddelelse.

I alt er der blevet opsagt 59 ansatte fordelt over de 13 butikker. En række medarbejdere har fået nye arbejdsfunktioner.

- Vi er glade for alle vores medarbejdere, og derfor har vi forsøgt at flytte så mange medarbejdere rundt som overhovedet muligt. Men med nedlukningen af 13 butikker kommer vi ikke udenom, at vi er nødsaget til at sige farvel til 59 af vores medarbejdere. Det er ærgerligt, og vi forsøger at hjælpe vores medarbejdere videre på bedst mulig vis, skriver Tor-Arne Fosser.

Hvor mange, der har fået fyresedlen i Thisted, vides ikke.

Ledige lokaler

Det er Uffe Gjede, der ejer bygningen på Havnetorv 1. Lejemålet på førstesalen står tom fra 1. september efter, at hudlæge Frej Studstrup er flyttet i nye lokaler, og nu er en tredjedel af stueetagen så også ledig.

Uffe Gjede er fortrøstningsfuld med hensyn til at finde nye lejere.

- Det er nemt at dele op i flere lejemål, så der er en ekstrem fleksibilitet. Og så ligger det et fantastisk sted med fri parkering, siger Uffe Gjede, der glæder sig over, at Sushi-restauranten Yaki Sushi er flyttet ind i stueetagen mod havnefronten.

- Der skal nok være et marked her i Thy for deres restaurant, siger han.

Pia Vestergaard Andersen, der er indehaver af eticos, har ligeledes boet på Havnetorv 1. I øjeblikket holder hun sommerferie, men når den er slut, flytter hun sin kosmetiske klinik hjem i privatboligen på Akacievej i Thisted.