Halv sømine fik alarmklokker til at ringe

THY: Et foto taget lørdag af en polsk kvinde fik søndag formiddag Midt- og Vestjyllands Politi til at rykke ud sammen med Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

- På en strækning mellem Hanstholm og Lild Strand havde kvinden set det, der kunne ligne en stor sømine, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet sendte i første omgang en minør til stedet for at kigge, og han mente også, at der kunne være tale om en stor mine fra 2. Verdenskrig.

- Vi sendte vores indsatsleder af sted sammen med Beredskabsstyrelsen. De fik øje på minen ude i havet, hvor den var gravet halvvejs ned i sandet, siger vagtchefen.

Det viste sig dog, at minen kun var halv og dermed helt ufarlig.

- Ellers havde der været tale om en 300 kilos mine, hvor der normalt skal være en sikkerhedsafstand på 1200 meter. Men nu var der ingen fare på færde, siger vagtchefen.

Den halve mine er nu blot at betragte som en omgang jernskrot.

Redningsstation Hanstholm assisterede ved aktionen. De har beskrevet forløbet på deres Facebook-side.