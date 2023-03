Han kom i lære som 22-årig: Nu kan Kern fejre et usædvanligt jubilæum i firmaet

THISTED:Som ung var det hans drøm at blive styrmand, og Kern Klitgaard - der voksede op i Klim og i Vesløs - forfulgte drømmen så vidt, at han efter realeksamen kom ud at sejle. I de følgende fire år steg han i graderne fra skibsdreng til matros og nåede at sejle på de fleste af verdenshavene, inden han aftjente sin værnepligt i søværnet.

Men styrmand kunne han ikke blive på grund af nærsynethed. Så 22 år gammel gik han i land og fik i stedet en læreplads hos en elektriker i Thisted, Bertel Bjerre Christensen.

Firmaet har siden skiftet både navn og ejer flere gange, og i en årrække var Kern Klitgaard indehaver sammen med tre andre. Hans daværende kompagnoner gik på pension, da der igen kom nye ejere, mens den nu 82-årige er Kern Klitgaard fortsat som medarbejder i det, der i dag hedder Opmatic.

Her forbereder man sig nu på fejringen af et usædvanligt jubilæum: 1. april er det 60 år siden, Kern Klitgaard startede som lærling.

Kern Klitgaard ved sit skrivebord på Opmatic, hvor han arbejder 20 timer i ugen. Foto: Bo Lehm

- Jeg var jo ikke helt ung, da jeg kom i lære, og fik lidt mere i løn end de andre lærlinge. Jeg havde da også den fordel, at jeg havde kørekort og kunne køre ud til kunderne, fortæller han.

Elforretningen, også kendt som BBC, lå i Brogade midt i Thisted. H. M. Mortensen, en kollega til Kern Klitgaard, købte sig ind i firmaet, som udvidede og flyttede ud til Industrivej og senere skiftede navn til HM Automatic, der lavede både eltavler og maskiner.

- I 2004 var vi fire medarbejdere, der købte el-delen af virksomheden, som da var flyttet til Vilhelmsborgvej. Den kom til at hedde Thy El-teknik, fortæller Kern Klitgaard.

Efter 10 år solgte han og to af de andre kompagnoner deres andel af Thy El-teknik - den fjerde er stadig medejer sammen med tre andre medarbejdere, der har købt sig ind i firmaet. Men Kern Klitgaard valgte at fortsætte som almindelig medarbejder, og han fulgte også med over, da Thy El-teknik i 2020 blev en del af Opmatic.

Firmaet, der i dag har domicil på Uglevej i udkanten af Thisted, har specialiseret sig i automation, industriløsninger og brandsikring med kunder i hele landet. Opmatic har også afdelinger i Silkeborg og Struer, men hovedsædet er i Thisted, som er arbejdssted for 47 af de 55 medarbejdere.

Kern Klitgaard glæder sig over, at det firma, som han selv var medejer af, i dag er blevet en del af noget større.

- Og nogle af dem, som jeg dengang havde som medarbejdere, er stadig ansat, fortæller han.

Gør brug af sit netværk

Han møder ind klokken syv om morgenen, og når det er lidt varmere i vejret end nu, bruger han helst cyklen til de cirka tre kilometer mellem hjemmet på Spangbergsvej og arbejdspladsen. Men han møder kun fire dage om ugen, og arbejdsdagen slutter normalt klokken 12, så det bliver til en arbejdsuge på 20 timer.

Kern Klitgaard beskæftiger sig med køb og salg, ikke mindst af ting og sager, som det ikke er nemt at finde på markedet, men hvor han kan gøre brug af sit store netværk i branchen.

Kern Klitgaard med en stømforsyning - en af de mange dele, som han er ekspert i at skaffe hjem, når en i firmaet står og mangler dem. Foto: Bo Lehm

- Vi kan ikke undvære ham, lyder det fra en kollega, som går forbi, mens Nordjyske snakker med Kern Klitgaard ved hans skrivebord.

- Årh, det kan de jo nok, siger seniormedarbejderen.

Kern Klitgaard er da også begyndt at indstille sig på en dag at blive pensionist på fuld tid - ikke mindst efter at han i julen blev ramt af et hjertetilfælde, hvorefter han fik en ballonudvidelse.

- Jeg mærker stort set ikke noget til det nu. Men det har fået mig til at tænke på, at jeg ikke skal blive ved med at arbejde for evigt, siger han.

Det vil så give mere tid til familien - hustruen Inger, deres to døtre (den ene er i øvrigt fulgt i sin fars fodspor som elektriker) og fire børnebørn. Og tid til idræt, der altid har været en af Kern Klitgaards store fritidsinteresser. Håndbold og badminton har han måttet opgive på grund af en knæskade, men han er begyndt at spille krolf, der er en mellemting mellem golf og kroket.

Endnu har han dog ikke sat dato på sin fratræden.

Jubilæet fejres 31. marts på virksomheden.