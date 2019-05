Han løftede bronzemedaljen ved sit første VM for seniorer

TOKYO: Styrkeløfteren Matti Christensen fra Thisted Vægttrænings Forening har tidligere vundet en lang række titler ved VM og EM som ungdoms- og juniorløfter, og fredag fik han en fornem debut som senior ved et VM.

Han vandt nemlig bronze i 74 kg klassen ved verdensmesterskaberne i bænkpres i den japanske hovedstad. Tokyo, Japan.

Matti Christensen kom til VM med en personlig rekord - og europarekord - på 270 kg, som var identisk med den vægt, han havde valgt til sit første forsøg. Men desværre smuttede hans fod på underlaget, og løftet blev underkendt. Derfor var han nødsaget til at forsøge sig med samme vægt i sit andet forsøg, hvor løftet til gengæld let blev godkendt 3-0 af dommerne.

Efter anden runde førte japanske Daiki Kodama med 285 kg efterfulgt af ukraineren Chuprinko, som netop er vendt tilbage til sporten efter to års dopingkarantæne. Ukraineren klarede 280 kg, som var en forbedring af Matti Christensens europarekord med hele 10 kg, så inden tredje og afgørende runde lå Matti Christensen på tredjepladsen med 270 kg.

I sit tredje forsøg valgte Thisted-løfteren kun at øge vægten med fem kg fremfor at satse på 287,5 kg, der kunne have sikret ham guldet. Med et overbevisende løft klarede han de 275 kg og sikrede sig bronzemedaljen med en margen på 2,5 kg ned til fjerdepladsen,

Den nu 17 dobbelte verdensmester, Daiki Kodama, vandt guld, mens ukraineren tog sølvet.