Handelsbyer appellerer: Nedlukning gør ondt

THY-MORS:29 danske handelsbyer, blandt dem Thistedby.dk og Morsø Handel, er kristiske overfor manglen på opbakning til den lokale detailhandel.

Derfor har de sendt en har sendt en appel til både statsminister Mette Frederiksen, erhvervsminister Simon Kollerup og sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

Kritikken går på, at regeringen og sundhedsmyndighederne i deres kommunikation opfordrer danskerne til at handle på nettet fremfor de fysiske butikker selvom man har overholdt samtlige myndighedernes retningslinjer.

- Myndighederne har ikke lukket detailhandlen, og der er ikke erfaring for smittespredning i handelslivet. Vi overholder alle anbefalinger – og alligevel opfordrer man til at handle online. At handle på nettet betyder blot længere køer ved udleveringssteder og pakkeshops, siger handelschef Michael Vendelbo fra Thy Detailforum.

Lisbeth Thrysøe, handelschef på Mors, er enig.

- Vi oplever, at selvom myndighederne gerne holder detailbranchen kørende, så er det en retorik fra højeste sted, som påvirker kunderne til at holde sig væk, og det er en direkte trussel mod vores mange butikker og arbejdspladser, siger handelschefen.

Retorikken betyder ifølge Michael Vendelbo, at handlen sendes ud af landet til store udenlandske webshops som Amazon, Zalando og Wish.

Det påvirker også detailhandlen, når restaurations- og kulturbranchen tvangslukkes, uanset om man hører til de nedlukkede kommuner eller ej.

- I handelsbyer og centre hænger shoppingen ofte sammen med et restaurations- eller cafébesøg, og der er nu et signal om, at kunderne bør holde sig væk. Man kan ikke isolere og lukke dele af brancher i handelsbyerne ned, uden at det vil få økonomiske konsekvenser for den ikke-tvangslukkede del, siger Michael Vendelbo

Han opfordrer både politikere og Sundhedsstyrelsens direktør til at nuancere deres budskaber, så de store internetvirksomheder ikke får reklametid på bekostning af detailbranchen i de danske handelsbyer.