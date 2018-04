Handelsbyer i Thy vil løfte i flok

THY-HANNÆS: Projektleder Berith Holtebo og eventmedarbejder Maria Vangsgaard er netop gået i gang med at søsætte projekt "Vi elsker Thy".

Det er et fælles initiativ, der er udsprunget fra de tre foreninger, der repræsenterer detailhandlen i Hurup, Hanstholm og Thisted - og støttet af Thisted Kommune med en halv mio. kroner.

- Visionen er at skabe en form for fælles identitet - et mere tydeligt Thy, siger Berith Holtebo.

Det handler om markedsføring, koordinering af aktiviteter og samtænkning af begivenheder med afsæt i en tydelig lokal forankring.

Der er planlagt tre store events hen over sommeren i de tre store handelsbyer - med tre forskellige temaer.

1. juni foregår det i Thisted, hvor der vil blive arrangeret et lokalt baseret fødevaremarked.

S6. juli foregår det i gågaden i Hurup, hvor der er fokus på kunst og kunsthåndværk. Og til august er det i Hanstholm Centret, hvor fokus er på fisk og natur i Thy.

Netop de lokalt forankrede events er baggrunden for, at "Vi elsker Thy"-projektet deltager i TourismX, der foregår i Musikkens Hus i Aalborg 25. april.

TourismX er en slags pendant til et kendte tv-program, Løvens Hule.