Handelsforeningerne i Thy står sammen: Butikker bringer varerne ud

THY:Corona-virussen giver en lang række borgere i Thy store problemer med at handle ind. Det gør de handlende nu noget ved. De bringer simpelthen varerne ud til borgerne.

- Det skal ses som en fremstrakt hånd til pressede familier, personer i karantæne, ældre borgere der ikke kan handle ind selv og lignende. Derfor er ”Vi elsker Thy”, der tæller handelsforeningerne i Hurup, Thisted og Hanstholm, gået sammen om at bringe varer ud til kunderne i hele Thy, skriver handelschef Michael Vendelbo fra Thy Detailforum i en pressemeddelelse.

Det er let for kunderne at få hjælp.

- Det er superlet at bestille varer. Man går bare ind på den enkelte butiks facebookside, hvor man kan se, om de er med i ordningen. Er den det, ringer man til butikken, bestiller varer og betaler via Mobilepay. Sker det inden klokken 15.00, bliver varerne leveret næste dag direkte til døren. Man betaler ikke noget for leveringen, siger Michael Vendelbo.

Danskerne skal stadig have mad, klippes, købe tøj og andre fornødenheder. Derfor holder butikkerne i Thy også stadig åben. Det forbyder de nuværende regler ikke. Man skal bare huske at følge myndighedernes anvisninger.

Thy er virkeligt rykket sammen i den aktuelle situation.

- De autoriserede bilforhandlere i Thy er gået sammen om at sponsorere en varebil, vi kan anvende til distributionen af varerne og det viser noget som sammenholdet i Thy i den her situation, siger Michael Vendelbo, som håber på, at thyboerne vil bakke op om det lokale handelsliv i denne krise.