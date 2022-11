Handelsstandsforening tager konsekvensen af butikstyverier: Vil have privat vagtværn i gågaden

THISTED:Onsdag kunne Nordjyske bringe historien om ejerne af tøjbutikken Didrik i Thisted, der oplevede så store problemer med butikstyverier, at de måtte kontakte politiet mindst en gang om ugen med henblik på at anmelde tyverierne.

Problemerne med et stigende antal butikstyverier er dog langt fra et isoleret tilfælde, hvor mange butikker i ikke bare Thisted Kommune, men også resten af landet, har oplevet at antallet af butikstyverier er eskaleret drastisk det seneste års tid.

Nu venter så årets travleste måned, når Black Friday på fredag forventes at kickstarte julehandlen med masser af handlende i gågaden, der alle er på udkig efter gode - og for nogle få også "kriminelt" gode tilbud.

Thisted Handelsstandsforening melder sig nu på banen, og tilbyder en håndsrækning til handelsstandsforeningens medlemmer, der kunne frygte, at juletravlheden i butikkerne vil friste sarte sjæle til at stjæle.

Privat vagtværn skal skabe tryghed i gågaden

I en mail sendt ud til handelsstandsforeningen fredag formiddag, foreslår Thisted Handelsstandsforening, at de går sammen i handelsstandsforeningen om at hyre et privat vagtværn. En vagtværn der skal patruljere op og ned ad gågaden i de mest travle timer, med myndighed til at blande sig og sætte ind, hvis der opstår utrygge situationer i butikkerne og blandt de handlende.

Til Nordjyske fortæller handelschef Michael Vendelbo, at det nye tiltag kommer som resultatet af en stigende bekymring hos handelsstandsforeningens medlemmer, der frygter for den kriminelle udvikling. En bekymring som flere har ytret sig om på interne møder og i en lukket Facebook-gruppe for foreningens medlemmer:

- Vi har længe overvejet flere mulige løsninger og drøftet dem med politiet, SSP og vores medlemsforeninger. Vagtværnet er dog den løsning, der igen og igen er blevet bragt op, hvortil vi har undersøgt sagen yderligere og hentet et godt tilbud ind, som tilmed kan nå at blive rullet ud allerede inden fredag, fortæller Michael Vendelbo.

Den øgede sikkerhed vil ifølge Michael Vendelbo ikke alene gavne sikkerheden i butikkerne, men også blandt de handlende, hvor en del af tanken bag det personlige vagtservice er, at vagterne samtidigt kan bidrage til at servicere de handlende i gågaden.

- Vi er sikre på, at den øgede sikkerhed vil komme alle til gavn. Butiksejerne, de ansatte, men også dem, der er utrygge ved at gå ud og handle, når mørket falder på, eller som er bekymrede for den stigende kriminalitet, fortæller Michael Vendelboe.

Kræver opbakning af gennemføre

Medlemsforeningerne i Handelsstandsforeningen har frem til onsdag til at meddele Michael Vendelbo, om de ønsker at være med i ordningen. Hvis 20 af forretningerne er med i aftalen, vil prisen for en måneds vagtværn løbe op i 2500 kr. pr. forretning. Et foreløbigt udspil til en aftale, som kan både forlænges og skrues op og ned i varighed, alt efter behov, fortæller Michael Vendelboe.

Hos tøjbutikken Didrik havde man endnu ikke læst forslaget, da Nordjyske ringede. Ejer og indehaver af butikken, Charlotte Didriksen, glæder sig over, at der endelig sker noget for sikkerheden og butikstyverierne i gågaden. Hun påpeger dog, at udgiften til vagtværnet godt kan blive en hæmsko for opbakningen til forslaget:

- Mange af butikkerne er hårdt presset i øjeblikket, og jeg tror, at mange havde håbet på, at det var noget kommunen og handelsstandsforeningen ville finansiere. Vi har endnu ikke taget stilling til tilbuddet, og skal helt sikkert lige nærlæse forslaget, før vi foretager os noget.