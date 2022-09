Handling kræver ord: Landbruget skal beskrive bæredygtighed

THY:- Egentlig handler det bare om at sætte ord på det, man allerede gør, så tingene kan vises frem. Ikke kun for banken, men også som en god historie om ens egen ejendom. Det er mere et stykke praktisk arbejde end noget meget teoretisk.

Sådan beskriver Anna Gudrun Worm, projektleder for grøn omstilling i landbrugsorganisationen Fjordland, arbejdet med at udarbejde ESG-rapporter. De tre bogstaver dækker over begreberne Environmental, Social and Governance - eller på godt dansk; den enkelte landbrugsbedrift skal beskrive, hvordan den påvirker omverdenen på tre områder, miljø, sociale forhold og når det gælder virksomhedsledelse.

ESG-rapporten er ikke bare en skrivebordsøvelse, den er en nødvendighed i følge en EU-forordning. Og foreligger der ikke i fremtiden en ESG-rapport, der klart beskriver, hvordan en landbrugsvirksomhed handler på de tre områder, kan det få konsekvenser for mulighederne for at optage og opretholde lån til at udvikle virksomheden. Ydermere er der udsigt til, at også afregningsprisen på bedriftens produkter kan afregnes differentieret. I første omgang efter klimabelastning, på længere sig på grundlag af alle tre ESG-områder.

- ESG-rapporten er første skridt i indsatsen for at sikre en bæredygtig fremtid, som det er nødvendigt at blive en del af, og her vil miljø og biodiversitet fylde mere og mere. Det har stor betydning for landbruget, hvor bæredygtighed vejer stadig tungere, når der fremover produceres og afsættes fødevarer. Derfor handler det om, at hvert enkelt landbrug beskriver, hvilke tiltag der er gjort og hvilke der planlægges fremover for samlet at sikre en positiv bundlinje i rapporten, siger Anna Gudrun Worm.

Med tanke for bestræbelserne på at reducere udledningerne af CO2 peger Anna Worm på, at miljødelen vejer tungt.

- Samlet set er industriens udledninger af CO2 faldet, men ser vi alene på landbruget, så ligger udledningerne ret konstant. Så jo mere de andre reducerer, jo mere fylder landbrugets CO2-udledninger forholdsmæssigt, siger Anna Worm.

Derfor er miljødelen vigtig at håndtere indenfor den enkelte bedrifts muligheder.

- Optimalt for klimaet er at tage lavbundsjord ud af omdrift - og sættes det under vand, men det er langt fra alle, der har den mulighed. Derfor er det nødvendigt at undersøge andre muligheder for at levere på miljø-delen. Eksempelvis ved at se på mulighederne for at øge biodiversiteten på bedriftens arealer og se på, om det i planlægningen af driften er muligt at mindske påvirkningerne af vand- og luftkvalitet. Men mulighederne er individuelle. Det handler bare om at gøre det bedst indenfor de mulige rammer - og beskrive gennemførte og planlagte indsatser, siger Anna Worm.

Det gælder indenfor alle tre ESG-områder. I beskrivelsen af bedriftens sociale forhold kan der sættes ord på de tiltag, der tages for at forbedre husdyrenes sundhed og velfærd, for at skabe bedre arbejdsforhold for bedriftens ansatte, hvordan der vises socialt ansvar og hvordan der arbejdes for at blive en aktiv medspiller i et lokalsamfund.

- Egentlig handler det om at flytte fokus fra at tænke enøjet på driftsøkonomi til i højere grad at inddrage alle ESG-faktorer. Virksomhedsledelse, herunder også økonomi, er en del, men de to øvrige tæller også, når fremtidens bundlinje gøres op, siger Anna Worm.

Hun kalder arbejdet med at lave bedriftens ESG-rapport for en oplagt anledning til at give virksomheden et 360 graders eftersyn på bæredygtighed og ikke bare en sur pligt udløst af krav.

- De ESG-rapporter, der er lavet, har været positive oplevelser for den enkelte landmand. Der sættes en finger på steder, hvor det gør ondt men der findes også muligheder, der forbedrer hans ESG og tæller positivt på bundlinjen. Rapporterne kan blive positive løftestænger på mange parametre, og rigtig mange landmænd vil gerne bidrage til at gøre en positiv forskel.