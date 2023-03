Hannæs og Østerild blæser til kamp for deres skoler

ØSTERILD:- Vi fik for nogle år siden en opgave fra Thisted Kommune. Om vi kunne drive en skole på tre forskellige matrikler. Det har vi vist, at vi kunne, sagde Eva Langballe, medlem af skolebestyrelsen for Hannæs-Østerild Skole, til de omkring 160 forældre, som mandag aften mødtes i Østerild Multicenter.

Anledningen til forældremødet var, at de tre matrikler i det, der hedder Hannæs-Østerild Skole, står til at blive reduceret til én - hvis det forslag til ny skolestruktur bliver vedtaget af kommunalbestyrelsen på det sidste møde inden sommerferien. I så fald skal Østerild-børnene i 0.-6. klasse til Frøstrup, der bevares som den eneste af de tre afdelinger. Eleverne i 7.-9. klasse, der i dag går i Vesløs, skal til Østre Skole i Thisted.

Men sådan skal det helst ikke gå, mener skolebestyrelsen. For på Hannæs og i Østerild er det faktisk lykkedes at lave én skole, selv om de tre afdelinger ligger led en hel del kilometers afstand.

Og de to afdelinger i Østerild og Frøstrup har et så tæt samarbejde, at de respektive klasser på de tro afdelinger for 0.-6. klasse ser hinanden som parallelklasser.

Bannere i landskabet er et af våbnene i kampen for Hannæs-Østerilds Skoles afdelinger. Her et på marken overfor skoleafdelingen i Vesløs. Foto: Martél Andersen

- Vores pige kan navnene på dem, der går i parallelklassen i Frøstrup. Jeg synes, at det er en kæmpe gevinst for hele området, at vi har sådan en model, sagde Eva Langballe.

Hvorefter hun opfordrede forældrene til at finde de positive fortællinger frem til det høringssvar, som Hannæs-Østerild Skole skal lave til kommunalbestyrelsen.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi fortæller den gode historie, sagde hun, inden de fremmødte blev sendt ud i gruppearbejde med tre temaer: Trivsel, faglig udvikling, fællesskab.

Susanne Lund, der har et barn i Frøstrup Skole og et mere i børnehaven, er selvfølgelig glad for, at det ikke er deres skole, som står til at lukke.

Opdateres...