Hanstholm Centret skifter navn: Fra shoppingcenter til bytorv

HANSTHOLM:Der var engang, hvor Hanstholm kunne prale med Jyllands største indkøbscenter.

Siden er der som bekendt bygget langt større centre andre steder, og samtidig er der ikke nogen hemmelighed, at tiderne har været ugunstige for Hanstholm Centret, hvor mange butikslokaler i dag står tomme.

Det vil centerforeningen nu forsøge at gøre noget ved med et navneskifte til Hanstholm Bytorv. Samtidig vil man gerne ændre identiteten, så det bliver et sted med andet end indkøbsmuligheder, fortæller Michael Sørensen, afdelingsdirektør for Sparekassen Thy i Hanstholm og formand for centerforeningen.

Hovedet af en kronhjort pryder det nye logo for Hanstholm Bytorv.

- Vi har erkendt, at der er færre og færre butikker, og vi vil godt skabe mulighed for andet end shopping. Det kunne være et yogacenter eller et legeland, og vi snakker også om, at nogle af butikkerne kunne blive kontorfællesskaber. Så vi åbner op fra at være et center til et bytorv, hvor der mulighed for andet end at shoppe, med aktiviteter frem for forretninger, siger han.

Nyindretning af torvet

Planen er at nyindrette centertorvet, som altså skifter navn til Bytorvet. Det gamle springvand, der ikke fungerer længere, skal fjernes, og torvet skal have et nyt møblement.

- Der bliver en synlig ændring, og man skal kunne sidde og få en café latte eller hvad det kan være, siger Michael Sørensen.

Bestyrelsen vil entrere med et par lokale erhvervsdrivende, der skal være med til at udvikle centret, og ifølge formanden er der allerede nye initiativer på vej.

Det har dog lange udsigter at få liv i alle de tomme lokaler, erkender Michael Sørensen - som vurderer, at mere end halvdelen af centrets butiksarealer i dag ligger ubenyttede hen.

Der er tale om både små og store lejemål - eller rettere ejendomme, for i de fleste tilfælde ejes lokalerne af butiksindehaverne.

- Men jeg synes vi kan bryste os af, at vi har nogle butikker i god drift. Og jeg er optimist - hvis vi begynder at tænke aktiviteter i stedet for nødvendigvis at få nye butikker ind, så tror jeg godt, at tingene kan lykkes, siger formanden for centerforeningen.