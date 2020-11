Hanstholm får ingen nytårskoncert

HANSTHOLM:Der bliver ingen nytårskoncert i Hanstholm Hallerne til januar. Her i starten af november skulle billetsalget til den traditionsrige nytårskoncertrække være gået i gang, men stigende smittetal og løbende stramninger af restriktioner har betydet, at Orkester MidtVest ikke kan gennemføre koncertrækken.

- Det er brandærgerligt, siger bestyrelsesformand Jens Dammeyer Sørensen, som meget gerne havde set koncerterne virkeliggjort. Orkestret fra Holstebro ville have været mødt op med Ole Faurschou som dirigent og Kaya Brüel og Troels Lyby som solister. Foruden Hanstholm omfattede turneen Ringkøbing og hjembyen.

- Vi har opbygget en fantastisk tradition med nogle meget populære nytårskoncerter, men virkeligheden er den, at forholdene er blevet for vanskelige til, at koncerterne kan gennemføres. Vigtige samarbejdspartnere har måttet melde fra på grund af corona-situationen og tilbage står vi med et projekt, som er alt for usikkert både økonomisk og med hensyn til risikoen for smittespredning. Vi er rigtig kede af det, men vi synes, det er det eneste rigtige at gøre, siger Jens Dammeyer Sørensen.

Selv om koncerterne til januar altså aflyses, arbejdes der på at realisere dem senere.

- Vi er lige nu i dialog med alle involverede parter i håb om, at samarbejdet kan udskydes et år, så vi kan afholde de planlagte koncerter i januar 2022 med de samme medvirkende, siger orkesterchef Niels Bastrup.