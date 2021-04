Hanstholm fik klø af Sydthy: Tre mål på fem minutter

HANSTHOLM:I weekenden lykkedes det Hanstholm IF at få sæsonens første sejr i Serie 2, men torsdag aften faldt holdet totalt sammen hjemme mod HVA Sydthy. Her var det gæsterne, som dominerede og kunne tage fra Hanstholm med en sejr på hele 6-0.

- De første 10 minutter var vi okay med, men resten af kampen var forfærdelig for vores vedkommende. Vi blev kørt over på alle parametre, og de var tættere på at score til 0-7, end vi var på at score til 1-6, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Ikke overraskende var der stor tilfredshed i HVA Sydthy-lejren efter en overbevisende indsats.

- Vi var niveauer bedre og fik ikke meget modstand i dag, så vi er selvfølgelig meget tilfredse med en flot præstation, siger Gotfred Schmidt, som er træner for HVA Sydthy.

I første halvleg var det gæsterne fra HVA Sydthy, som styrede begivenhederne, og efter 36 minutter kom det første mål. Her havde HVA Sydthy et frispark uden for feltet, som blev sparket ind over, hvor dommeren dømte straffe for en holdesituation. Det spark tog Rasmus Henriksen sig af og gjorde det til 0-1.

- Vi troede egentlig, at der var dømt frispark til os, men dommeren dømte straffe. Herefter faldt vi fuldstændig sammen, siger Per Kristiansen.

Et minut senere blev Michael Dorf fra HVA Sydthy spillet fri, og så stod det 0-2. Og der skulle ikke gå mere end yderligere et minut mere, før bolden igen lå i nettet. Her gik Hanstholm IF's forsvarer galt af bolden, og så kunne Jonas Bojsen løbe igennem og gøre det til 0-3.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet fra første halvleg, hvor HVA Sydthy fortsatte med at trykke på. Efter 60 minutter var det Kristian Rasmussen, som bragte gæsterne foran 4-0. Den scoring kom efter et hjørnespark, hvor bolden landede ved Kristian Rasmussen, som sparkede bolden i nettet.

13 minutter senere landede bolden hos Michael Dorf, der med en halvflugter sparkede bolden op i hjørnet til 5-0.

Endelig fik Mikkel Bekhøj Jensen også scoret til 0-6 efter 81 minutter. Det kom efter et opspil i højre side, hvor bolden blev spillet ind til Mikkel Bekhøj Jensen.

- Jeg vil gerne fremhæve Mikkel Bekhøj Jensen, som spillede en rigtig god kamp i dag. Han var overalt på banen, fik erobret rigtig mange bolde og sluttede af med en scoring, siger Gotfred Schmidt.

Med torsdagens resultat indtager HVA Sydthy førstepladsen i Serie 2 med 10 point for fire kampe. Anderledes skidt ser det ud for Hanstholm IF, som ligger nummer seks med tre point for fem kampe.

Kampfakta:

Fodbold, Serie 2

Hanstholm IF

HVA Sydthy

Resultat: 0-6

Pause 0-3

Mål: 0-1 Rasmus Henriksen (36), 0-2 Michael Dorf (37), 0-3 Jonas Bojsen (38), 0-4 Kristian Rasmussen (60), 0-5 Michael Dorf (73), og 0-6 Mikkel Bekhøj Jensen (81)