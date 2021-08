Hanstholm Havn får ny bestyrelsesformand

HANSTHOLM:Efter den store udvidelse af Hanstholm Havn er planlagt og gennemført med Martin Vestergaard som formand for havnens bestyrelse, er tiden nu inde til at give stafetten videre.

Derfor indtræder Kirsten Hede som ny formand med et veletableret kendskab til havnen efter en årrække som medlem af Hanstholm Havns bestyrelse.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Kirsten Hede har siddet i havnens bestyrelse siden 2015. Hun er uddannet i økonomi og programdirektør ved CBS-Executive Bestyrelsesuddannelserne og projektdirektør i Bestyrelsesforeningen.

Som nytiltrådt bestyrelsesformand ser hun frem til at fortsætte sit arbejde for den bedst mulige udvikling af Hanstholm Havn:

- Med den gennemførte havneudvidelse er banen nu kridtet op til en ny og meget spændende æra med store udviklingsperspektiver. Jeg vil gøre mit bedste for at bære stafetten videre efter Martin Vestergaards mangeårige indsats og sikre den bedst mulige udvikling af Hanstholm Havn, fortæller Kirsten Hede.

Som afgået bestyrelsesformand kan Martin Vestergaard se tilbage på en årrække, hvor han som formand siden 2014 ikke alene har været med under den forberedende planlægningsfase, men også under den treårige realiseringsfase af den store udvidelse af Hanstholm Havn:

- Jeg ønsker Hanstholm Havn al muligt held og lykke, og jeg ser frem til at følge havnens videre udvikling her fra sidelinjen, siger Martin Vestergaard, der nu vil gå i gang med at søge et fuldtidsjob som erstatning for sin beskæftigelse som formand for Hanstholm Havn.