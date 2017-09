Hanstholm Havn tæt på ny stor milepæl

HANSTHOLM: Udbudsprocessen for den planlage havneudvidelse i Hanstholm forløber fortsat efter planen, og kontrakten forventes underskrevet med totalentreprenør i begyndelsen af november 2017.

Det fremgår af en pressemeddelelse, der onsdag morgen er sendt ud af Hanstholm Havn - på baggrund af tirsdagens bestyrelsesmøde.

- Vi har nu som planlagt modtaget konsortiernes "best and final offer", og Rambøll har på bestyrelsesmødet fremlagt de indkomne tilbud. Det er meget tilfredsstillende, at det hele kører efter planen og at vi nu kan se frem mod en ny stor milepæl i havnens historie, siger bestyrelsesformand Martin Vestergaard.

Udbuddet, der er et såkaldt "udbud med forhandling", tiltrak i første runde otte af Europas dygtigste entreprenører. I foråret blev antallet reduceret til fem.

Det er:

1. Aarsleff (DK), VG (DK), Rohde Nielsen (DK) og COWI.

2. Boskalis (NL), Arkil A/S (DK), Arkil Fundering (DK) og Niras (DK).

3. BAM int. (NL), BAM infra (NL) og Dredging International NV (BE).

4. Van Oord (NL), CG Jensen (DK) og Sweco (SE).

5. Condotte (IT), og Jan de Nul (BE).

Ifølge bestyrelsesformanden har der været skarp konkurrence om både pris og design af projektet.

- Placeringen af Hanstholm Havn gør, at havneudvidelsen er et meget komplekst ingeniørprojekt. Det har selvfølgelig sorteret mange fra, men det har til gengæld også gjort, at de største europæiske entreprenører har tillagt projektet en stor portion prestige, og det kommer os til gavn, siger Martin Vestergaard.

25. september skal bestyrelsen efter planen tage endelig stilling til valg af entreprenør.

Herefter følger en periode, hvor den valgte entreprenør skal fremsende dokumentation for sin egne til at gennemføre det omfattende projekt, der har en værdi af godt en halv milliard kroner.

Midt i november ventes vinderen præsenteret for byens borgere, virksomheder og andre interesserede.