Hanstholm Havn vil være CO2-neutral

Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi har sat en fælles retning for udvikling af et vedvarende energiprojekt, der skal gøre Hanstholm Havn CO2-neutral - og ambitionen er på sigt at gøre Hanstholm Havn selvforsynende med energi.

Visionen og aftalen blev offentliggjort på et borgermøde på Hotel Hanstholm lørdag formiddag.

Her blev der gjort status over udvidelsen af Hanstholm Havn, der koster 554 mio. kr. og ventes færdig foråret 2020.

Ifølge bestyrelsesformand Martin Vestergaard har investering i vedvarende energi ikke blot perspektiver i forhold til klimamålene men kan også være en konkurrencefordel i forhold til at tiltrække nye virksomheder til det nye baglandsareal, der bliver skabt med havneudvidelsen.

- Samarbejdet med Thy-Mors Energi vil ikke alene bidrage til havnens indtægtsgrundlag og business-case - og dermed den store investering, som havneudvidelsen repræsenterer - men også en udvikling mod et mere bæredygtigt forretningsgrundlag. Vi lever af havet og står over for en global klimaudfordring, som vi må forholde os ansvarligt til, siger Martin Vestergaard.

Han tilføjer, at havnen ikke mindst i lyset af den nye regerings ambitiøse klimamålsætninger er nødt til at kigge i en mere energioptimerende retning.

Bestyrelsesformand Martin Vestergaard, havnedirektør Niels Clemensen og Lars Peter Christiansen, administrerende direktør i Thy-Mors Energi. Foto: Peter Mørk

Der er store perspektiver i at arbejde med vedvarende energiformer på en havn, der i forvejen står for fem procent af energiforbruget i Thy og på Mors.

Thy-Mors Energis rolle bliver at være projektudvikler.

Lars Peter Christiansen, administrerende direktør i Thy-Mors Energi, peger bl.a. på brint som en mulig kilde til lagring af energi i brændselsceller.

Der kan også blive tale om nye vindmøller og andre former for energi.

Hanstholm Havns rolle bliver i første omgang at leje arealer ud til Thy-Mors Energi. Forslaget er at benytte et område, der ligger sydvest for den nuværende havn - ud mod Hansted Reservatet.

Det er et område, der er undtaget for fredning og som allerede i 1969 blev udlagt til havneaktiviteter.

Men på borgermødet blev det understreget, at der nu skal være en grundig plan- og høringsfase.

Hanstholm Havn ejes af Thisted Kommune, der er i det nationale førerfelt som klima- og energikommune.

Borgmester Ulla Vestergaard (S) er derfor meget positiv over for projektets bidrag til grøn omstilling.

- Det er ualmindelig glædeligt, at der iværksættes et fælles og lokalt funderet projektsamarbejde mellem Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi. Projektet sender et vigtigt signal til omverdenen om, at tung industri også kan blive energimæssig bæredygtig ved at bidrage til vedvarende energiformer, hvilket samtidig er et godt brand, siger hun.