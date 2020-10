Hanstholm IF følte sig bortdømt: Vi var det bedste

HØJSLEV STATIONSBY: Det var en direkte duel om andenpladsen i Serie 2, der udspillede sig lørdag eftermiddag, hvor Hanstholm IF på tredjepladsen spillede ude mod Højslev Station IF. Her tabte gæsterne kampen og chancen for at rykke op.

- Det er frustrerende, fordi vi var det bedste hold på banen i dag, og vi føler, at der var mange situationer, hvor vi blev bortdømt, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Hanstholm IF kom ellers godt fra start og var foran efter seks minutter, hvor det var Anders Villadsen, der havde sidste fod på en kontrascoring. Herefter fortsatte Hanstholm IF med at dominere og scorede også igen, men målet blev ikke anerkendt af dommeren.

- Vores spiller headede bolden rent i mål efter et hjørnespark, men vi kunne ikke få en forklaring, hvorfor det blev annulleret, siger Per Kristiansen.

Og kendelserne fortsatte med ikke at gå Hanstholm IF’s vej, fordi kort tid efter fik Højslev Station IF udlignet efter et hjørnespark. Her var spillerne fra Hanstholm IF var sikre på, at bolden havde været bag baglinjen.

I starten af anden halvleg kom hjemmeholdet først på en returbold og bragte sig foran. Hanstholm IF fortsatte efterfølgende med at presse på, men der blev ikke scoret flere mål, og kampen endte 2-1.

Resultatet betyder, at Hanstholm IF er sikre på, at de skal spille i Serie 2 igen i næste sæson.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Højslev Station IF

Hanstholm IF

Resultat: 1-2

Pausestilling: 1-1

Mål: 0-1 Anders Villadsen (6), 1-1 (36), 2-1 (50)