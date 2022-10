Hanstholm IF sled sig til point i hård kamp

MØNSTED:Kampen om at undgå nedrykning er tæt i Serie 2, hvor Hanstholm IF er indblandet. Lørdag eftermiddag mødte thyboerne bundproppen Mønsted IF på udebane. Det blev en hård kamp for Hanstholm IF, som måtte nøjes med 2-2.

- Vi spillede en hård kamp i torsdag, og den sad stadig lidt i benene. Og vi havde også et par spillere ude, men vi mødte et hold i dag, som vi skal slå, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Kampen startede svært for Hanstholm IF, da Mønsted IF slog en lang bold, som deres angriber tog ned og sparkede i mål.

Generelt havde gæsterne det svært de første minutter og kunne ikke få spillet til at hænge sammen. Men efter 10 minutter kom de igennem i højre side og slog bolden ind i feltet, hvor Uffe Skinnerup dukkede op og sparkede bolden i mål.

Hanstholm IF fik bedre fat og spillede sig til flere gode chancer, men faldt igen lidt i niveau mod slutningen af halvlegen.

- Vi havde brug for pausen, og vi fik snakket taktikken igennem, men igen fik vi en dårlig start på anden halvleg, siger Per Kristiansen.

Der var ikke spillet mange minutter af anden halvleg, da Mønsted IF fik et frispark på kanten af feltet. Det sparkede de i mål til 2-1.

Efterfølgende blev det en rodet kamp. Hanstholm IF døjede med trætte spillere, skader og løb ind i gule kort.

Men med seks minutter lykkedes det Andreas Linde Kristiansen at sparke en returbold i mål til 2-2.

Fire minutter efter var Hanstholm IF tæt på at tage alle tre point, da de blev tilkendt straffe. Desværre for thyboerne, skød Uffe Skinnerup bolden forbi målet, og kampen endte 2-2.

Resultatet placerer Hanstholm IF midt i tabellen med et point ned til nedrykningsstregen.

- Det var en dårlig kamp i dag, men vi er stadig fortrøstningsfulde. Vi kan selv afgøre det, og det har vi tænkt os at gøre, siger Per Kristiansen.