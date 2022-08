Hanstholm IF taber stort på hjemmebane

HANSTHOLM:Det var en svær opgave, som Hanstholm IF var på fredag aften i Serie 2, da de hjemme tog imod Højslev Station IF. Her var thyboerne i problemer og måtte se sig slået 0-5.

- Det var et godt hold, vi mødte i dag. Vi blev skræmt af deres fysik, og de var bare gode på bolden og lavede ikke mange pasningsfejl, siger Per Kristiansen, som er træner for Hanstholm IF.

Kampen var kun syv minutter gammel, før Højslev Station IF bragte sig foran efter opspil i højre side.

Efter 18 minutter spillede gæsterne sig igennem igen og scorede til 2-0.

Hanstholm IF fik herefter bedre styr på kampen og havde flere fine opspil, men den sidste skarphed manglede for at få en reducering.

Derfor gik de to hold til pause ved stillingen 0-2.

- Vi ændrede lidt i pausen, og det hjalp. De første 20 minutter af anden halvleg kom vi langt bedre med, men for alvor at blive farlige, siger Per Kristiansen.

Efter pausen satsede Hanstholm IF mere offensivt og satte sig på spillet. Men efter 61 minutter slog Højslev Station IF kontra og lukkede reelt kampen til 3-0.

Hanstholm IF havde ikke et modsvar, og derfor blev det også både 4-0 og 5-0 i løbet af anden halvleg.

- De var det bedste hold, men vi er trætte af at tabe kampen 0-5, fordi udover målene, de scorede, havde de ikke andre chancer, siger Per Kristiansen.