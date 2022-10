Hanstholm IF taber vigtigt opgør om overlevelse

VIBORG:Det er tæt i bunden af Serie 2, hvor alle point tæller. Søndag mistede Hanstholm IF tre vigtige, da de på udebane tabte 1-5 til Viborg Søndermarken IK.

- Jeg synes, at vi spillede en dårlig kamp, og vi var ikke ordenligt til stede, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Fra kampens start var det hjemmeholdet, som satte sig på kampen. Efter 20 minutter begik Hanstholm IF straffe, og det omsatte Viborg Søndermarken IK til mål.

Syv minutter senere kom hjemmeholdet til baglinjen, hvorfra bolden blev spillet ind i feltet, og bolden endte i mål.

Efter 36 minutter begik Hanstholm IF igen straffe, og igen blev det omsat til mål.

- Jeg synes faktisk, at vi godt kunne skabe chancer, men vi fik det ikke gjort færdigt, siger Per Kristiansen.

I anden halvleg kom Hanstholm IF bedre ud og kom til flere store chancer, som var tæt på at gå i mål.

Men bolden kom ikke over stregen for Hanstholm IF. I stedet lykkedes det igen Viborg Søndermarken IK at komme igennem og score til både 4-0 og 5-0.

Med 10 minutter igen fik Hanstholm IF pyntet lidt på resultatet, da de kom til baglinjen og spillede bolden ind til Uffe Skinnerup, der sparkede bolden i mål.

- I dag ville de det mere, og derfor er det fair nok, at de vandt, siger Per Kristiansen.

Hanstholm IF indtager sjettepladsen i Serie 2, som giver en playoff-kamp om at blive i Serie 2.