Hanstholm-knægt væltede Dampmøllen: Mød Tobs, der drømmer om en stor musikkarriere

HANSTHOLM:Et backstagerum med gratis drikkevarer, et helt nyt sæt tøj og et dansegulv fyldt med glade mennesker.

Det var nogle af ingredienserne på Dampmøllen lørdag aften, hvor den 18-årige Hanstholm-knægt, Tobias Thoft Holm, der som musiker kalder sig "Tobs", spillede sit første rigtige "klub-job".

Den unge thybo har kun lavet musik siden maj i år, men har allerede nu flere tusinde afspilninger på musiktjenesten Spotify, og altså nu også indtil flere live-optrædener, under bæltet. Udover lørdagens koncert har han også tidligere spillet til gallafesten på Thisted Gymnasium og til diverse privatfester.

Glade mennesker er det vigtigste

- Noget af det fedeste ved at spille live og bare lave musik generelt er alle de glade mennesker, man møder. Det her med at sprede glæde er helt klart det vigtigste for mig, siger den 18-årige gymnasieelev, der siden han blev introduceret til at lave musik i et mere professionelt lydstudie af sin fætter, har været bidt af de lækre rytmer og kærlighedsfyldte tekster.

For Tobias har det været helt overvældende at mærke al den kærlighed, han er blevet mødt af fra omverdenen. Og selvom han endnu ikke er et sted i sin karriere, hvor han kan leve af sin interesse for musikken, så er der ingen tvivl om, hvad ambitionen er for den unge musiker, der har blot tre måneders erfaring.

- Drømmen er helt sikkert at kunne leve af det. Og når jeg er færdig på gymnasiet, så er det "all-in" på musikken, siger "Tobs", der i øjeblikket har mere end 4500 månedlige lyttere på Spotify.

Omkring 150 glade gæster så "Tobs" spille sin første natklub-koncert. Foto: Skinnerup Media

Et helt seriøst projekt

Inden Tobias blev hevet med i et rigtigt lydstudie af sin fætter, der selv laver musik under kunstnernavnet "AyTee", havde han prøvet at lave lidt musik for sjov. Men med familie og venners opbakning besluttede Hanstholm-knægten hurtigt, at musikken var en seriøs interesse for den unge rapper og sanger.

- Jeg gør det også fordi, det er sjovt og hyggeligt, men det er noget, jeg tager seriøst, siger Tobias Thoft Holm, der beskriver muligheden for at spille på det lokale diskotek som "surrealistisk".

"Tobs" har i skrivende stund udgivet fire sange, hvoraf singlen "Tør Det" har været den største succes, men han regner med, at fremtiden byder på både mere musik og flere liveoptrædener.