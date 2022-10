Hanstholm og Morsø FC måtte dele i porten

HANSTHOLM:Fodboldsæsonen i serie 2 lakker så småt mod enden, og tingene skal finde sin afgørelse. Torsdag var der så vigtige point på spil for både Hanstholm og Morsø FC, da de krydsede klinger i Hanstholm. Morsø FC jagter den 2. plads, der udløser playoffkampe om oprykning til serie 1, mens Hanstholm kæmper for at undgå nedrykningsstregen. Derfor var det også et noget lunket resultat for begge mandskaber, eftersom de to holds kamp endte 2-2. Med det uafgjorte resultat kan Morsø FC ikke længere nå 2. pladsen, mens Hanstholm skal have point i deres sidste kamp for at være helt fri af nedrykningsspekulationer.

- Et point er selvfølgelig bedre end ingenting, og nu har vi selv muligheden for at afgøre det i sidste kamp, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen.

- Inden sæsonen havde jeg nok sagt ja til en 3. plads alt taget i betragtning, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Torsdagens opgør startede hæsblæsende med hele tre scoringer indenfor de første syv minutter. Først bragte Malte Børsting Morsø FC foran, da han headede et indlæg i kassen. Blot to minutter senere var der dog udlignet efter en Hanstholm-omstilling, som Patrick Andersen havde sidste fod på. I det syvende minut kom Hanstholm så foran, da Uffe Skinnerup gjorde det til 2-1. Efter føringsmålet tabte Hanstholm momentum og overlod det til Morsø FC, der havde bolden mest i første halvleg. Kort før pausen var Jacob Kuhn så på pletten med en udligning til 2-2, hvilket var stillingen til halvleg.

I anden halvleg kom Hanstholm så bedre med i kampen, og i midten af halvlegen tvang de ved flere lejligheder Morsø FC-keeperen ud i flere store redninger. Det var dog også det tætteste, de to hold kom på scoringer i anden halvleg, så derfor sluttede kampen 2-2.

- Vi skulle have vundet kampen. Vi sad på spillet i første halvleg, men vi udnyttede det ikke, siger Mickey Berg.

- Det var nok fair nok, at kampen endte 2-2. Hele kampen igennem manglede vi noget timing i vores spil, siger Per Kristiansen