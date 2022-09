Hanstholm tog håneretten over Koldby/Hørdum

HANSTHOLM:Lørdag var det dømt lokalopgør i serie 2, da Hanstholm på hjemmebane bød Koldby/Hørdum op til dans. Efter en vanskelig start på sæsonen har Hanstholm fået medvind i sejlene. Koldby/Hørdum har også haft en stærk sæson, så det var to formstærke mandskaber, der skulle i kamp. Efter en kamp med chancer i begge ender vandt Hanstholm med 3-1.

- Det var fuldt fortjent, at vi vandt. Vi var klart farligst og spillede en nærmest perfekt kamp, siger Hanstholm-træner Per Kristiansen. I Koldby/Hørdum-lejren mener de dog, at kampen sagtens kunne være endt anderledes.

- Vi havde nogle store chancer og brænder også straffe undervejs. Hanstholm var nok mere tændte og effektive end os, og det gjorde forskellen, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Fra kampens start var der chancer til begge mandskaber, men det var Hanstholm, der skød først. I det 33. minut gjorde Patrick Andersen det således til 1-0. Efter scoringen fik Koldby/Hørdum tilkendt et straffespark som dog blev misbrugt.

- Havde vi scoret på vores straffespark, så tror jeg, at kampen havde udviklet sig anderledes, siger Hanne Sand Smed.

Kort før pausefløjt fordoblede Hanstholm så deres føring, da Uffe Skinnerup var på pletten efter et godt gennemspillet angreb. Der faldt ikke yderligere scoringer i kampens første halvleg.

I anden halvleg knoklede gæsterne for at komme ind i kampen igen, men en velspillende Hanstholm-keeper holdt dem fra fadet. I det 56. minut fik Kristian Højbak så reduceret. I det 71. minut lukkede Hanstholm kampen, da indskiftede Noah Dengsø fandt Emil Andreasen, der lukkede ballet til kampens slutresultat på 3-1. Trods nederlaget, så ser de fremad i Koldby/Hørdum.

- Vi går ikke ned med flaget, selvom vi taber en fodboldkamp. Nu skal se frem mod næste kamp, siger Hanne Sand Smed. I Hanstholm-lejren glæder de sig over de gode spil i de seneste kamp.

- Holdet gør det virkelig godt for tiden, og vi har masser af selvtillid, siger Per Kristiansen.