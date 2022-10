Hanstholm trak det længste strå i lokalopgør

HANSTHOLM:Lørdag var der lokalopgør i Serie 2, da Hanstholm IF tog imod Thisted FC. Begge hold har brug for point for at sikre en sæson mere i Serie 2, men lørdag var det Hanstholm IF, der var skarpest og tog alle tre point.

- Det lunede med tre point, og så er det selvfølgelig rart at slå Thisted, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

- Selvfølgelig er det irriterende at tabe til Hanstholm, men det er mest irriterende, at vi er seks point efter dem nu, siger Jacob Kjær, der er spillende træner for Thisted FC.

I første halvleg var det en forholdsvis chancefattig affære, hvor begge hold havde svært ved at komme til chancer. Men efter 22 minutter skød Kristian Thingaard Bjørn på mål langt ude fra feltet, og misforståelser i forsvaret gjorde, at bolden gik i mål.

Der blev ikke scoret yderligere i første halvleg.

- Vi lavede lidt ændringer og udskiftninger i pausen, og det gjorde, at vi blev langt bedre i anden halvleg, siger Per Kristiansen.

- Det var en kamp uden de store chancer, og begge hold spillede meget i bagkæderne, siger Jacob Kjær.

Otte minutter inde i anden halvleg kom Hanstholm IF igennem, hvor der blev begået straffespark. Det tog Uffe Skinnerup sig af, og han udlignede til 1-1.

Hanstholm IF fortsatte med at være bedst, og fem minutter senere slog de kontra. Bolden endte hos Uffe Skinnerup, som scorede til 2-1.

I den afsluttende fase gik Hanstholm IF lidt længere tilbage og stod sollidt. Thisted FC forsøgte at komme igennem, men bolden kom ikke over stregen.

Dermed blev det en sejr til Hanstholm IF på 2-1.

- Alt i alt synes jeg, at det var fortjent, og det er vigtigt, at vi nu har seks point ned til Thisted, siger Per Kristiansen.

- Vores fokus er nu, at vi skal have playoff-pladsen og sikre os overlevelse den vej, siger Jacob Kjær.

Sejren til Hanstholm IF betyder, at de indtager femtepladsen i Serie 2 med seks point ned til netop Thisted FC, som har playoff-pladsen.