Hanstholm-tunen sælges i Aarhus til vild kilopris

HANSTHOLM:Det var en blåfinnet tun - og altså ikke en gulfinnet tun, som NORDJYSKE skrev i går, som blev solgt på Hanstholm Fiskeauktion onsdag morgen.

En opmærksom læser har gjort opmærksom på fejlen, der bekræftes af biolog Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening, som har fået forevist fotos af ”Hanstholm-tunen”.

- Trods de små, gule finner alle lægger mærke til, så er det kun den blåfinnede tun, der fanges på vore breddegrader. Den gulfinnede tun er meget mere gul og lever udelukkende omkring ækvator, siger Henrik S. Lund.

Han kan fortælle, at bestanden af den blåfinnede tun i vore farvande er en rigtig succeshistorie.

- Antallet af tun i de danske farvande er steget eksplosivt de seneste 10-12 år. Fra at være en sjælden fisk skal den blåfinnede tun nu tælles i 100.000 i danske farvande. Det viser de nyeste bestandsvurderinger, som er lavet for arten, siger han.

Fremgangen skyldes blandt andet, at det voldsomme fiskeri, der tidligere blev gjort i Middelhavet og Atlanten, er kommet under kontrol.

- Den blåfinnede tun optræder nu i alle danske farvande. Det ved vi blandt andet fra resultatet af de 150 mærkninger af tun, som foreløbigt er foretaget nord for Skagen de seneste tre år, fortæller Henrik S. Lund.

Hanstholm-tunen blev i øvrigt solgt fra torsdag morgen fra Havnens Fiskehus i Aarhus. Medindehaver Søren Andreasen fortæller til NORDJYSKE, at det altid er en oplevelse at få fat i en tun.

- Det er en helt fantastisk råvare. Det er det aller-ypperste man som fiskehandler, kan tilbyde sin kunder. Tun i frisk kvalitet er sjælden og meget efterspurgt. Vi skærer tunen op i stykker. Det røde kød, som der er mest af, sælges for 600 kroner kiloet. Men så er der også en del af tunen, bugkødet, der sælges til 1200 kroner kiloet. Det kaldes for ”toro”, er fedtmarmoret og meget efterspurgt, siger Søren Andreasen, der kan fortælle at priser op til 1200 kroner er meget billig for frisk blåfinnet tun.

- Vi kan lige holde pengene hjemme. Til gengæld kan vi give vore kunder en sjælden madoplevelse fra en fisk med en god historie, siger han.

Blåfinnet tun kan i øvrigt blive meget større end ”Hanstholm-tunen”, som vejede 200 kilo. Ifølge DTU-Aqua vejede den største registrerede blåfinnede tun 725 kilo.

Atlantisk blåfinnet tun er en vandrefisk, som gyder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet. En hun kan gyde 10. mio. æg.

Det er ikke tilladt at fiske efter tun i danske farvande.