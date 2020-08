Hastighedsmåling: Otte klip på cirka halvanden time

VISBY:På en time og 36 minutter minutter blev otte bilister målt til at køre så meget for stærkt, at de får et klip i kørekortet.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Det skete, da politiet tirsdag aften foretog hastighedsmåling på Oddesundvej ved Visby.

Fartgrænsen er her 60 kilometer i timen, men ifølge politiet blev otte bilister mellem kl. 18.39 og 20.15 målt til at køre mere end 30 procent for stærkt.

Bilisterne har ifølge politiet haft en fart på cirka 80 kilometer i timen og står altså til et klip i kørekortet.

- Det er meget, at man kan tage folk på den måde en almindelig tirsdag aften, lyder det fra lokalpolitiet i Thisted.