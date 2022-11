Havde håbet på mere plads: Beskyttet værksted ramt af dyre byggepriser

THISTED:Hvad kan man få for 9,8 millioner kroner? Ikke det samme som for få år siden i hvert fald. Det rammer nu den planlagte udvidelse af Thyværkstedet, hvor kommunen har følt sig nødsaget til at skære i antallet af kvadratmeter for at få budgettet til at hænge sammen.

Det beskyttede værksted i den nordlige ende af Thisted har gennemsnitligt cirka 120 brugere, hvilket er flere end lokalerne er normeret til. En udvidelse har længe været på ønskelisten, og projektet blev i efteråret 2021 vedtaget som en del af Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri. Der blev afsat 9,8 millioner kroner til byggeriet, som er planlagt til at gå i gang i 2023 og stå færdigt med udgangen af 2024.

Det var planen, at udvidelsen skulle rumme en udbygning af kantinen, etablering af flisegange på udearealer samt en 400 kvadratmeter stor aktivitetsbygning til borgere med komplekse problemstillinger.

Siden Helhedsplanen blev godkendt, er der sket en stigning i de samlede byggeomkostninger på omkring 30 procent, fremgår det af den redegørelse, som politikerne i social- og seniorudvalget for nyligt blev præsenteret for. For at overholde budgettet har forvaltningen efter dialog med Thyværkstedet reduceret projektet, således at de udendørs flisegange bliver droppet, og størrelsen på aktivitets- og samværslokalerne bliver reduceret til 230 kvadratmeter.

Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget, oplyser, at et enigt udvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at byggeriet gennemføres i beskåret form.

- Det er vigtigt at få sagt, at vi har haft en god dialog med Thyværkstedet og lederen deroppe. Vi overvejede, om det var bedre helt at vente, men de sagde: Lad os hellere få det, vi nu kan få for pengene. Så det er i samråd med dem, der skal bruge det, at vi nu har valgt den halve løsning. Det er jo ikke særlig fedt, når vi nu syntes, projektet var planlagt efter deres ønsker, siger udvalgsformanden. Han tilføjer:

- Det er et rigtig godt billede på den situation, vi står i, og jeg tror, at der vil være andre offentlige projekter, der kommer til at lide samme skæbne eller blive udsat. Kommunen skal også bruge flere penge til energi, og det er den samme kage vi tager af. Det bliver rigtig tydeligt nu.

Hanne Majdecki, leder af Thyværkstedet, beklager, at der bliver skåret i projektet, men har også forståelse for kommunens situation.

- Vi har haft en god dialog om, hvad vi så kan gøre bedst muligt for de midler, vi har. Men selvfølgelig ville man gerne have haft alle kvadratmetre, siger hun.

Hun oplyser, at tilbygningen skal opføres i tilknytning til Butik Rosen, men som separate lokaler, da de er til en anden målgruppe.

- De skal bruges til borgere, der har særligt behov for at kunne trække sig og være beskyttet for ikke at få så mange stimuli fra andre, forklarer hun og tilføjer:

- Nu glæder vi os til det, og vi er glade for, at vi er blevet prioriteret.