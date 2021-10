Havn skærper fokus på grøn energi

Hanstholm Havn. der er organiseret som en kommunal selvstyrehavn, har stiftet datterselskabet Hanstholm Energifællesskab A/S for at sætte ekstra turbo på en målsætning om at gøre grøn energi til havnens næste store vækstdynamo. Målet er at transformere havnen til den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa.

Efter endt udvidelse er Hanstholm Havn oprustet til en version 2.0 med nye ydermoler, øget vanddybde, ekstra kajkapacitet og hele 130.000 kvadratmeter nyt baglandsareal. Nu går man efter at transformere det nye havneareal til ét stort energifællesskab, som kan spille godt sammen med fiskeriet, der fortsat vil være solidt forankret i den gamle del af havnen.

- Hanstholm Havn er med den gennemførte havneudvidelse klar til en helt ny epoke, hvor havnens voksende position inden for konsumfiskeri nu får følgeskab af grøn energi som den næste store vækstmotor. Det skal sikre en ambitiøs vækstrejse, hvor havnen ikke alene vil være defineret ved sin rolle som Danmarks førende havn inden for handel, bearbejdning og opdræt af fisk, men samtidig være Europas grønneste og første CO2-neutrale fiskerihavn, udtaler formand for Hanstholm Havn, Kirsten Hede i en pressemeddelelse.

Hanstholm Havns direktør Nils Skeby vil fungere som både havnedirektør og administrerende direktør i det ny datterselskab Hanstholm Energifællesskab A/S.

- Kongstanken bag Hanstholm Energifællesskab er, at alle ressourcer skal bringes i spil og udnyttes så godt som overhovedet muligt i cirkulære processer med et stærkt fokus på Power-to-X. På den måde kan vi for eksempel opsamle lokal CO2-udledning og benytte det som en værdifuld ressource til fremstilling af grønt brændstof til skibe, ligesom restaffald fra blandt andet fiskeindustrien kan indgå i produktion af biogas for opvarmning af havn og by, fortæller direktør Nils Skeby.