Havne skal også holdes i orden: 17,2 mio. til to kommunale havne

THISTED:Havnen i Hanstholm er ikke den eneste kommunale havn i Thisted Kommune. Listen omfatter foruden Hanstholm og Amtoft også havnene i Thisted, Agger, Doverodde, Vilsund samt moleanlægget i Vorupør.

For de fem sidstnævnte er der lavet en tilstandsvurdering samt en plan for de kommende års vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Planen viser, at kommunen indenfor de næste fem år skal bruge i alt cirka 27,1 mio. kroner plus moms på at holde havnene ved lige.

Heraf skal der bruges 13,7 mio. kroner til akutte renoveringsarbejder på havnen i Thisted samt 3,5 mio. kroner til tilsvarende arbejder på Doverodde Lystbådehavn.

- Havnene skal holdes i orden, siger Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik. Udvalget har netop indstillet, at der frigives 17,2 millioner kroner til akutte renoveringsarbejder på de to havne. Fem mio. kroner frigives i år, de resterende 12,2 mio. kroner i 2024.

Mens havnen i Doverodde er en lystbådehavn, bruges havnen i Thisted både som erhvervshavn og til rekreative formål. Ifølge sagsfremstillingen er driftsindtægterne fra erhvervshavnen i Thisted faldende. Det lægger pres på driftsbudgettet og på de midler, der er til rådighed til vedligeholdelse og forbedringer.

- Selv om Thisted Havn er en erhvervshavn, er dens anvendelse til det formål stærkt begrænset. Derfor bliver det stadig mere relevant at vi tager en debat om, hvad vi fremover vil med havnen og om, hvordan den skal udnyttes. Det giver ikke mening at investere i nogle arbejder, som skal sikre fortsat mulighed for at bruge havnen til et formål, som der ikke længere er brug for, siger Jens Kr. Yde.

For nogle år siden udarbejdede Thisted Kommune en rapport, der beskrev tanker og visioner for den fremtidige udnyttelse af havnen i Thisted. Nu giver det mening igen af se på rapporten og dens forslag.

- Rapporten beskriver nogle fremtidige muligheder, men derfor skal vi stadig sørge for at holde havnen ved lige. Derfor indstiller vi, at der bruges penge på det akutte samtidig med, at vi drøfter mulighederne for fremtidig anvendelse af havnen. Men vi skal ikke bruge penge på noget, der relaterer sig til en funktion, havnen ikke længere har, siger Jens Kr. Yde.

Hanstholm Havn, der siden årsskiftet også har været en kommunal havn, udarbejder en selvstændig tilstandsvurdering. Yderanlæggende omkring den ligeledes kommunale havn i Amtoft er nyrenoverede og derfor ikke medtaget i tilstandsvurderingen for de øvrige kommunale havne.