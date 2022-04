Havnedirektør stopper: Opgaven er udført

HANSTHOLM:Havnedirektør Nils Skeby har opsagt sin stilling ved Hanstholm Havn.

- Det er vi selvsagt utrolig kede af. Nils har skabt et stærkt samarbejde på havnen samt udviklet og etableret Hanstholm Energifællesskab, som skal føre til, at Hanstholm Havn bliver den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa og bliver det nye forretningsområde for havnen som supplement til fiskeriet, siger næstformand i bestyrelsen Kris Yde.

Da Niels Skeby blev ansat i august 2020, skulle der løses en klar opgave for Thisted Kommune, havnens ejer, og for Hanstholm Havn.

Indenfor en periode på to år skulle der sikres et stærkt samarbejde mellem havnen og virksomhederne på havnen, samt udvikle Hanstholm Energifællesskab som skal føre til, at Hanstholm Havn bliver den første CO2-neutrale fiskerihavn i Europa.

Samtidig er rammerne skabt for, at Hanstholm Havn kan indgå en aftale med European Energy om at etablere et PtX-anlæg, der skal producere brint og metanol på det baglandsareal, der er etableret i forbindelse med den netop afsluttede havneudvidelse.

- Siden jeg startede i august 2020, har jeg været utrolig glad for at arbejde sammen med organisationen i havnen samt de mange virksomheder på og i periferien af havnen, men da min opgave nu er løst, og rammerne for fremtidssikring af Hanstholm Havn ligger klar til eksekvering, synes jeg, det er den rigtige timing for mig at stoppe som havnedirektør, så der ikke kun skal findes en ny formand, men også en ny havnedirektør, siger Nils Skeby, som takker for den opbakning, han har fået til sit arbejde.