Havvind i Vigsø Bugt: Projekt solgt trods uvished om fremtiden

HANSTHOLM: På trods af betydelig usikkerhed om Åben Dør-ordningens fremtid overtager Vattenfall nu to kystnære Åben Dør-havvindprojekter, som Green Nest Partner og PEAK Wind ansøgte om sidste år. De to projekter er udviklet i et joint venture ved navn "Anker Development".

Det største af de to nye projekter ligger i Vigsø Bugt cirka fem kilometer fra Hanstholm og har en forventet kapacitet på 450 MW. Det andet projekt ligger cirka 8 kilometer fra kysten ved Djursland og har en forventet kapacitet på 315 MW. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vattenfall.

Vattenfall er i færd med at opføre Danmarks to næste havmølleparker, Vesterhav Syd og Nord. De bliver tilsluttet elnettet senest ved årets udgang og får en samlet kapacitet på 344 MW. Med de to nye Åben Dør-projekter udvider Vattenfall sin havvindportefølje langs den jyske kyst.

- Vattenfall har opført og drevet havvindmølleparker i Danmark i snart to årtier, og vi er i dag den største operatør af havvind i landet. Green Nest Partner and PEAK Wind har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at modne de to kystnære projekter i tæt dialog med lokale interessenter. Vi håber, at projekterne snart kan genoptages, og ser frem til at forsætte rejsen med vores nye partnere, siger Ane Mette Lysbech-Kleis, chef for udvikling af havvind hos Vattenfall.

Green Nest Partner ApS og PEAK Wind ApS har udviklet de to projekter i et joint venture ved navn ”Anker Development”. Aftalen, der overdrager ejerskabet over begge projekter 100 procent til Vattenfall, blev indgået den 31. marts. Green Nest Partner og PEAK Wind fortsætter dog med at udvikle projekterne, men nu i samarbejde med Vattenfall, fremgår det af pressemeddelelsen.

Anker Development har søgt om de to projekter under Åben Dør-ordningen. Havvindprojekterne kan være opført i god tid før 2030, men det kræver, at sagsbehandlingen genoptages af de danske myndigheder, og at de nødvendige tilladelser modtages. Åben Dør-ordningen er i øjeblikket sat på pause på grund af tvivl om mulige problemer med EU statsstøttereglerne.

- Vi tror på, at kystnæreprojekter som disse spiller en afgørende rolle for Danmarks fremtid, lige fra energisikkerhed og grøn omstilling til økonomisk udvikling lokalt. Vi håber meget på, at kystnære projekter som disse har en fremtid i Danmark, siger Ane Mette Lysbech-Kleis.