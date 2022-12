Havvindmøller i Vigsø Bugt kan give aktivitet til Hanstholm

HANSTHOLM:Ud over årligt at levere op til 450 MW grøn strøm kan en eventuel havvindmøllepark i Vigsø Bugt med 30 til 56 havvindmøller blive et aktiv både for Hanstholm Havn og for lokalområdet.

Selskabet bag projektet er Anker Development ApS, der har søgt Energistyrelen om tilladelse til en forhåndsundersøgelse af mulighederne for at etablere havvindmølleparken. Tilladelsen til forhåndsundersøgelsen ventes givet omkring årsskiftet.

Thisted kommunalbestyrelse godkendte i september et høringssvar til Energistyrelsen. Her gøres der opmærksom på, at kommunen ønsker lokale interessenter inddraget og at der arbejdes med lokal værdiskabelse i projektet.

På det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik fik medlemmerne en orientering om projektet i Vigsø Bugt.

Udvalget tog orienteringen til efterretning, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

- Lige nu venter vi på tilladelsen til forhåndsundersøgelsen, siger Jens Kr. Yde, som håber, at projektet "finder sine ben".

- Alt andet lige er det lettere at opstille store møller til havs end på land, og vi skal tænke i mere grøn energi, siger udvalgsformanden.

Jens Kr. Yde peger samtidig på, at havvindmøllerparken kan få positiv effekt for Hanstholm Havn i form af mere aktivitet.

Strømmen fra en havvindmøllepark i Vigsø Bugt kan bruges i et Power-to-X på Hanstholm Havn ligesom havnen kan blive servicehavn for havvindmølleprojektet. Desuden skal det undersøges, om Hanstholm kan blive udskibningshavn for andre havvindmølleprojekter i Nordsøen.

Ydermere skal det afklares, i hvilket omfang der kan sikres størst muligt lokalt medejerskab i og lokal indflydelse på havvindmølleparkens udvikling. Blandt andet peges på muligheden af at oprette en fond med almennyttigt sigte. Den skal stå for det lokale ejerskab til en del af vindmølleparken.