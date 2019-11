Hawgus udvider: Det har været en fantastisk sæson

Café Hawgus i Klitmøller udvider med ekstra spisepladser efter en succesfuld sæson, der startede i februar med indvielsen af det nyindrettede spisested,som også rummer modebutikken Annes Hus.

– Vi har haft svært ved at få armene ned, for vi har fået så mange gode anmeldelser af maden. Det har været hektisk, men vi har haft en god start og sæson, om end sommervejret har været lidt svingende for ophold på grillterrassen, siger Lene Andersen, der sammen med Gunhild Grønkjær står bag Cafe Hawgus.

Foråret og sommeren har vist, at der var behov for mere plads til spisende gæster indendørs.

– Vi har udvidet restauranten med 25 kvadratmeter og dermed 20 ekstra spisepladser. Derfor har vi slanket Annes Hus en smule for at få plads til restaurantudvidelsen, siger Lene Andersen.

Samtidig giver udvidelsen af restauranten nye muligheder for at tilbyde flere lokalmenuer, da restauranten er den eneste i Klitmøller, der holder åbent hele året rundt. Det betyder også, at restauranten udvider menukortet med nyheder blandt andet dagens ret på onsdage.

- Gæster uden for byen har været skuffet over, at de ikke kunne få en kop kaffe eller noget at spise, når de besøgte byen. Det har vi nu imødekommet, fortæller Lene Andresen

Cafe Hawgus har nu plads til cirka 60 spisende gæster indendørs og tilsvarende på Grillterrassen.