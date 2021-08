HE Marine vil opruste på vestkysten med nyt opkøb

HANSTHOLM:Fra 15. august 2021 bliver virksomheden Thyborøn Skibselektro I/S en del af HE Marine A/S. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Med mere end 40 års erfaring inden for det maritime område komplementerer de to virksomheder hinanden på både brancheindsigt og kompetencer. Begge parter ser store fordele i at møde kunderne som et samlet hold på den jyske vestkyst.

- Vi følger den strategi, der er lagt for HE Marine. Vores mål er, at vi indenfor en årrække skal være den førende leverandør af el- og elektronikservice på danske havne. Med overtagelsen af Thyborøn Skibselektro er vi godt på vej, siger bestyrelsesformand for HE Marine Kaj Lindvig.

HE Marine leverer el- og elektronikudstyr og gennemfører enkeltinstallationer, projekter og service til det maritime erhverv. Kunderne er primært danske virksomheder, værfter og rederier, mens aktiviteterne foregår internationalt.

Virksomheden har afdelinger i Thyborøn, Hanstholm og på Lindø og samler nu alle Thyborøn-aktiviteter i Thyborøn Skibselektro’s bygninger.

Senest udvidede HE Marine familien i Thyborøn med opkøbet af DP Marine i efteråret 2020. CEO i HE Marine Gert Balling ser gode muligheder i at være endnu stærkere repræsenteret i det vestjyske.

- Opkøbet af Thyborøn Skibselektro sammen med opkøbet af DP Marine sidste år vil virkelig styrke vores muligheder indenfor alle områder, uagtet om det er fiskeri, offshore eller handelsflåden, forklarer han.

De hidtidige ejere af Thyborøn Skibselektro, Per Mollerup og Glenn Schmidt, ser frem til samarbejdet.

- Over tid har vi set, at efterspørgslen på helhedsløsninger øges. Derfor er vi glade for, at vi er lykkedes med denne overdragelse til HE Marine, siger Per Mollerup.

Glenn Schmidt og Thyborøn Skibselektros øvrige medarbejdere tilknyttes HE Marine på fast basis, mens Per Mollerup vil være konsulent for en periode og sikre en god overgang for kunderne.

Fremover forventer HE Marine at kunne beskæftige 8-10 ansatte med base i Thyborøn.