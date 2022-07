Hedebølge i Nordjylland: Thisted og Nykøbing koger over i det varme vejr

THY/MORS:En tiltrængt kold dukkert i den blå Limfjord og måske en stor vaffelis med masser af kugler, guf og hele baduljen. Er der noget bedre på en varm sommerdag?

Den ekstreme varme, der de seneste dage har hærget blandt andet England, hvor temperaturen har været over 40 grader, er nu for alvor kommet til Danmark.

I både Thisted og Nykøbing har den voldsomme varme fået de svedige sommerlandsgæster til at søge mod de små oaser, der kan give lidt skygge eller afkøling - indvendigt som udvendigt.

Vejret indbød i den grad til at lave "bomber" i vandet for de mange badegæster. Foto: Bo Lehm

For varmt til is

Når sommervarmen hersker i det danske land, plejer de høje temperaturer at drive både store og små mod iskioskerne, men med temperaturer på op mod 36 grader, er det utænkelige sket: det er for varmt til is.

Sådan er oplevelsen i hvert fald for bestyrer af Premier Is' butik på Store Torv i Thisted, Elizabeth Thomsen.

- Det er så varmt, at de fleste er gået til vandet i stedet, men vi håber det bliver bedre de næste dage, siger hun og tilføjer, at særligt den nye skumfidus-is er et stort hit blandt børnene.

Hele familien Tegtmejer var yderst tilfredse med deres is, der var tiltrængt i varmen. Foto: Bo Lehm

Der var dog nogle, der havde valgt en omgang indvendig nedkøling i form af en kold is.

Malthe og Malene Tegtmejer med børnene Johan, Klara og Asger havde alle udstyret sig selv med en is, som de sad i skyggen og nød.

- Det er dejlig koldt, men den smelter bare så hurtigt, at vi nærmest skulle have haft et sugerør, siger de tre børn.

Hedebølge i Thisted og Nykøbing

Gå glad ud at bade

Ved både det nyåbnede søbad i Thisted og området ved Østerstrand i Nykøbing var der massevis af glade badere, der foretrak at opholde sig i vandkanten.

Nogle af dem var seks veninder, der havde en helt bestemt og klart defineret grund til, hvorfor de opholdte sig lige netop der.

- Fordi det er "skide-varmt", siger den ene af veninderne, som dog tilføjede, at vandet var noget koldere end forventet.

Veninderne Nanna Yde, Josefine Kvols, Cecilie Krogsgaard, Stella Norensgaard, Mai Vadman og Josefine Rokkedal var alle fortrukket til Søbadet i Thisted, der nu er åbnet, hvilket må siges at være veltimet. Foto: Bo Lehm

På den anden side af Limfjorden var det flotte badeområde ved Danhostel godt fyldt af badegæster, der blev kølet ned i det kølige vand.

Og selvom pigerne i Thisted synes, at vandet var en smule koldt, så fortalte målingen af badevandstemperaturen en anden historie.

- Den måler flotte 21 grader, siger Torben Lavaertz, der er forpagter for Danhostel, som i øjeblikket har kronede dage med masser af bookinger på vandrehjemmet i vandkanten.

Badevandstemperaturen ved Østerstrand i Nykøbing passerede de 20 grader. Foto: Bo Lehm

By-Night i sommervarmen

Hvis man tager et smut til Nykøbing, så mærker man hurtigt, at var det varmt i Thisted, så er det kun endnu varmere i den store handelsby på Mors.

I forbindelse med By-Night-arrangementet, der skal løbe af stablen i de nykøbingske gader, var mange af forretningerne og Handelsstandsforeningen i gang med klargøringen. Her var den voldsomme varme dog ikke helt så kærkommen, som for de mange badende gæster ved vandet.

- Det er sådan set for varmt til at holde By-Night, men hvis vi kan fylde pladsen i regnvejr, så må vi også kunne gøre det i varmt vejr, fortæller Lisbeth Thrysøe fra Nykøbing Handelsstandsforening.

Lisbeth Thrysøe fra Handelsstandsforeningen satser på, at der skal komme et par tusinde besøgende til By-Night i Nykøbing. På torvet var de foreløbige gæster trukket ind i skyggen. Foto: Bo Lehm

I forbindelse med By-Night i Nykøbing spiller musikeren Thomas Buttenschøn, og for ham har den heftige varme bragt helt nye bekymringer med sig.

- Jeg er vant til at frygte regnen i Danmark, men nu er det pludseligt varmen, siger han.

De massive temperaturer for landsdelen ser ud til at aftage over de næste dage, hvor det igen bliver en smule mere udholdeligt.