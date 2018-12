Heftig opvarmning: Ild i frituregryde ved håndboldcup

THISTED: En frituregryde i køkkenet ved cafeteriaet i Thy Hallen var torsdag formiddag tæt på at sætte en stopper for Thy Cuppen, som er et stort stævne for unge håndboldspillere fra både Danmark og udlandet.

Gryden brød i brand og flammerne var så høje, at brandberedskabet var bange for, at ilden havde nået tagkonstruktionen.

Det viste sig ikke at være tilfældet, så i løbet af eftermiddagen kan hallen genåbnes og spillerne fortsætte med at blive klar til kampene.

