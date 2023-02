Heftigt døgn på værtshus: Mand tog kvælertag på bartender

THISTED:Gæsterne på værtshuset Fort Indian i Thisted holdt i den grad politiet beskæftiget i weekenden. Hele tre gange inden for 24 timer måtte en patrulje rykke ud til stedet.

Tidligt lørdag morgen, lidt i klokken 06, blev politiet tilkaldt, fordi en kunde, der tidligere havde været bortvist fra Fort Indian, var kommet tilbage. Den 24-årige mand, der er fra Thisted-området, slog ud efter bartenderen og tog kvælertag på ham og spyttede ham i ansigtet. Den hidsige værtshusgæst sigtes nu for vold.

Natten mellem lørdag og søndag, klokken 02.52, måtte en patrulje igen forbi Fort Indian, hvor fire personer blev sigtet for at optræde voldeligt. Det drejer sig om to 43-årige mænd fra Thisted, en 41-årig kvinde fra Thisted samt en 32-årig mand fra Hanstholm. De er meddelt forbud mod at komme på værtshuset i en periode.

Endelig var politiet tilbage på Fort Indian klokken 05.58 søndag morgen, hvor der ifølge politikommissær Henrik Jensen fra lokalpolitiet i Thisted havde været uorden igen. Han oplyser, at politiet i den forbindelse skal have fat i noget videoovervågning fra stedet, inden man har overblik over, hvordan denne sag kommer til at se ud.