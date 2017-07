Heilende tyskere bortvist fra campingplads

HANSTHOLM: Fire tyskere blev torsdag aften bortvist fra campingpladsen på Hamborgvej ved Hanstholm, efter at de havde spillet høj musik, opført sig støjende - og tilmed havde hyldet deres hjemlands tidligere leder med "Heil Hitler"-råb.

Politiet var første gang på campingpladsen omkring klokken 20.30, hvor de fire fik besked på at pakke deres ting sammen. Men det berettiger ikke til at køre bil, når man har drukket for meget. Og på Hamborgvej blev en af de fire, en 37-årig mand, en times tid senere standset af politiet og bedt om at blæse i alkometeret. Det resulterede i en bøde for spirituskørsel.

Lige før kl. 23 vendte politiet så tilbage til campingpladsen, hvor de tre andre tyskere stadig ikke havde forladt stedet. De tre, der er 42, 44 og 46 år, fik hver en bøde på 1500 kr. for at have overtrådt ordensbestemmelsen.

Bøderne blev betalt på stedet, fortæller Jørgen Jensen, leder af patruljetjenesten i hos politiet i Thisted.