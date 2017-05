Hektisk døgn på havet

HANSTHOLM: Det har været et travlt døgn fra tirsdag til onsdag hos Redningscenter Hanstholm.

I løbet af det seneste døgn har de bugseret ikke mindre end tre skaderamte skibe i havn.

Morten Olsen er chef på redningscenteret, og han kan fortælle, at det høje antal af bugseringer er lidt utroligt.

- Nogle gange kan der være to bugseringer på et døgn, men så er det sjældent, at de begge er bugseringer, siger han.

Morten Olsen tror, at det store antal skyldes, at der er større trafik på havet, og derfor er det naturligt, at der også er flere problemer.