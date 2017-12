Hele familien var på samme hold

SNEDSTED: Bolden rullede på det grønne sportsgulv i Snedsted Hallen i omkring 12 timer i går. Traditionen tro var den lokale SGIF vært for et familiefodboldstævne, der i de senere år også har haft et skær af familie over sig på arrangørsiden.

Det er nemlig parret Annemette Langballe og Michael Guldhammer, som påtager sig at forberede og afvikle med et hold frivillige fra fodboldafdelingen som hjælpere.

- Det er ottende år, vi tager ansvaret sammen, og faktisk har jeg haft med arrangementet at gøre gennem 20 år. Vi kan nok ikke lade være, sagde Annemette Langballe.

Inde på banen sås en far tackle en lille ivrig knægt, og det må man ikke i indefodbold. Dommeren dømte frispark, men faren slap for udvisning.

- Vi har valgt at bruge sorte dommere. Når dommerklubben dømmer, er ansvaret løftet fra vores skuldre, sagde Michael Guldhammer.